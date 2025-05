Día, hora y dónde ver en TV la primera semifinal de Eurovisión 2025

La 69.º edición del Festival de Eurovisión, que este año se celebra en Basilea (Suiza), dará comienzo este martes 13 de mayo, a las 21.00 horas, con su primera semifinal, en la que 15 países buscarán un pase para la gran final del sábado.

Aunque siempre es interesante saber cuáles serán los rivales para hacerse con el Micrófono de Cristal, en España hay otro foco de atención aún más relevante este martes, ya que será la primera que vez que Melody actúe sobre el escenario de la St. Jakobshalle. Aunque ya maravilló con su puesta en escena en el Benidorm Fest, en el que ganó con autoridad, seguro que la delegación española ha preparado sorpresas para dejar al resto del continente con la boca abierta.

Eso sí, el recital de Melody será solo de exhibición. Su equipo se guardará los nervios para el domingo ya que, como viene siendo habitual, los países que conforman el 'big five', además del anfitrión, no participan en estas rondas eliminatorias. Son, además de España, Italia, Reino Unido, Francia, Alemania y Suiza. Eso sí, pese a que van directos a la final, intervienen en las votaciones, aunque no todos a la vez. Así, España, Italia y Suiza votarán en la primera semifinal, mientras que Francia, Alemania y Reino Unido lo harán en la segunda.

Presentadoras y participantes

En esta ocasión, las anfitrionas serán la presentadora Hazel Brugger y la cantante Sandra Studer, la artista que representó a Suiza en el Festival de 1991 con un más que meritorio quinto puesto con la canción 'Canzone Per Te'.

En total, 15 artistas competirán por un puesto en la gran final, de los cuales 10 pasarán. En esta primera gala competirán Islandia, Polonia, Eslovenia, Estonia, Ucrania, Suecia, Portugal, Noruega, Bélgica, Azerbaiyán, San Marino, Albania, Países Bajos, Croacia y Chipre. Además de los que compiten, los espectadores podrán ver a España, Italia y Suiza, el país anfitrión, interpretando sus canciones. Como estos tres países tienen un puesto garantizado en la gran final, no podrán votar por ellos.

Dónde ver la primera semifinal de Eurovisión

La primera semifinal de Eurovisión se podrá ver en directo este martes desde las 21:00 horas en La 1 de RTVE. Es la misma cadena que emitirá la final, el sábado a partir de las 21:00 horas. Sin embargo, la segunda semifinal, que será el jueves, será en La 2. Todas las galas se podrán seguir también en RTVE play.