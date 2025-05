La maravillosa imitación de Ana Guerra a Rosana arrasa en redes sociales y enamora a la cantante conejera

No empezó con buen pie su participación en Tu Cara Me Suena, pero Ana Guerra, como hiciera en Operación Triunfo 2017, ha logrado darle la vuelta y conquistar al público. Tras ganar la semana pasada con su imitación de Alicia Keys, la actuación del programa de este viernes se ha convertido en un éxito arrollador.

Todos son buenas palabras para la cantante tinerfeña: desde el presidente del jurado del programa a las redes sociales y, por supuesto, el público. Además, la interpretación ha sido especialmente aplaudida en su tierra natal, ya que el pulsador le deparó uno de los rostros más relevantes de la música en Canarias: Rosana.

Así, Ana Guerra preparó para emular a su paisana e interpretar uno de sus grandes éxitos, A fuego lento. Y vaya si lo consiguió. Nada más terminar la actuación, jurado y público regalaron una inmensa ovación a la tinerfeña pero no quedó la cosa ahí.

TOP 3

El presidente del jurado y uno de los más veteranos en Tu Cara Me Suena, Ángel Llácer, se mostró especialmente halagador con Ana Guerra. "Está entre las tres mejores imitaciones de la historia del programa", aseveró ante una emocionada tinerfeña.

No es la primera vez que la lagunera, que precisamente esta semana estrenaba una nueva canción, cantaba A fuego lento. En otras ocasiones, la propia Rosana ha invitado a Ana Guerra a compartir con ella escenario y a protagonizar un dueto de lo más isleño. "Qué bonito lo hace", dijo Rosana en una de estas actuaciones.

Sin embargo, en Tu Cara Me Suena, el reto era mayo. No es solo cantar bonito, sino hacerlo con la intérprete original y lo cierto es que la tinerfeña lo logró. Tanto, que la conejera compartió una storie en su perfil de Instagram en la que se podía ver la actuación de Ana Guerra. Y una simple palabra. "Quererte".

La propia Ana se quedó más que satisfecha y aseguró en sus redes sociales que imitar a Rosana será una de las cosas más importantes que le pasen en este programa. Y eso que al menos la próxima semana le espera un reto más que complicado: el pulsador le encomendó imitar a Madonna.

Publicación de Rosana en su Instagram. / El Día

Cabreo en redes sociales

Al público también le convenció la imitación con más acento canario del programa, cuestión que se evidenció no solo en los aplausos y en la puntuación que dio el público en plató a la tinerfeña, sino que se manifestó sobre todo en redes sociales.

Halagos, aplausos, sorpresa y mucho cariño fueron la tónica habitual en el hastag oficial del programa, mensajes que además la daban como ganadora de la gala por segunda semana consecutiva.

No fue así. La victoria acabó en manos de Bertín Osborne y las redes sociales estallaron en contra del programa. "No se entiende", era el post más repetido entre los muchos que mostraron su enfado bajo una misma duda: ¿Cómo es posible que no ganara Ana Guerra?