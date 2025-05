Ana Rosa ironiza sobre el apagón, una semana después, y arremete contra el Gobierno: “Se buscan 15 gigavatios desaparecidos”

Una semana después del gran apagón que dejó a millones de españoles sin luz, Ana Rosa Quintana ha vuelto a cargar duramente contra el Gobierno por su gestión de la crisis energética. Lo ha hecho en el arranque de 'El programa de Ana Rosa' este lunes, 5 de mayo, ironizando sobre la falta de explicaciones oficiales: "Se buscan 15 gigavatios desaparecidos. Llevan una semana en paradero desconocido", arrancaba la presentadora, que se preguntaba también quiénes son “las autoridades competentes”.

Con su habitual tono sarcástico, la periodista ha lamentado que "a nadie en el planeta se le funden los plomos como a España" y ha criticado la falta de transparencia: “Una semana después, el Gobierno aún no ha arrojado algo de luz”. Tras recordar los efectos del apagón —caos, atascos, personas atrapadas en ascensores o respiradores parados—, Ana Rosa ironizó con que deberíamos estar "orgullosos" porque se solucionó rápido y “no saqueamos tiendas”.

Ana Rosa fue más allá y propuso, con evidente ironía, que el 28 de abril pase a ser el "Día del Orgullo Fotovoltaico", ya que “España debería apagarse durante 10 horas”. Una crítica que redobló al referirse al nuevo incidente con el AVE Madrid-Sevilla: “10.700 usuarios de 30 trenes han brindado por quedarse tirados durante 12 horas”.

La presentadora también lanzó dardos directos al presidente Pedro Sánchez, al que acusó de "bunkerizarse" y de no ofrecer explicaciones reales: "Los culpables son ustedes, ustedes accionaron el interruptor de la ideología". Además, criticó a la ministra Teresa Ribera y a Beatriz Corredor por no asumir responsabilidades ni comparecer en público durante los primeros días: “No la cesarán porque la pusieron ellos y sería reconocer la culpa”. Para terminar, Ana Rosa Quintana ironizó sobre la promesa de Sánchez de que no habrá más apagones: “Vayan comprando velas”.