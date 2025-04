Aluvión de críticas a TVE por la actuación de Melody en la final de la Copa del Rey: "Menuda estafa"

La final de la Copa del Rey ha trascendido este año el terreno deportivo. La victoria del Barça frente al Madrid vino acompañada por una polémica que no tenía nada que ver con el balón, sino con la actuación de Melody durante el partido en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, durante la retransmisión en TVE (el encuentro también se pudo ver en TV3 y en Movistar Plus+).

La noticia de que la representante española de este año en Eurovisión aparecería durante la final para promocionar su canción en el festival, 'Eva Diva', fue primero aplaudida por los fans para luego desatar sus criticas. ¿El motivo? Que todos se esperaban que su actuación fuera en directo durante el descanso del partido, al estilo del 'show' que montan en EEUU durante la final de la Super Bowl.

Con el estadio vacío

Sin embargo, lo que se vio en La 1 de TVE fue un fragmento la canción de 37 segundos que se había grabado en el estadio, pero cuando estaba vacío, que servió para dar paso al videoclip. "Habéis vendido una cosa y luego ha sido la nada absoluta. Menuda estafa”; "Oportunidad perdida. ¿Tanto costaba presionar un poco más y conseguir una actuación entera aunque fuera grabada? ¡Madre mía! Que la promo se la lleva igual, pero la fantasía que podía haber sido una actuación en La Copa del Rey"; "¿Tanto os costaba que cantase con el estadio lleno? ¿Aunque fuese en diferido? Sois unos cutres", fueron algunas de las quejas que se pudieron leer en las redes.

El aluvión de críticas hizo que incluso el presidente de RTVE, José Pablo López, se disculpara en X, dejando entrever que la decisión no había sido responsabilidad de la televisión pública. "No será porque RTVE no lo haya intentado", fue el mensaje que escribió el directivo.