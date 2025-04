Gloria Camila se estrenó en 'Fiesta' con respuesta a Ana María Aldón y una sincera Emma García: "Pensaba que eras una borde"

Gloria Camila se estrenó esta tarde en 'Fiesta'. Lo hizo después de que Emma García pidiese a la dirección del programa que dejara de mostrar en pantalla unas imágenes que le desagradaban. La hija de José Ortega Cano repartió para todos contestando a Ana María Aldón, Kiko Jiménez y lanzado un reproche a Rocío Carrasco, pero también recibió un sincero comentario de la presentadora.

"Pensaba que eras una borde", le espetó García en uno de los primeros instantes de la colaboradora en plató antes de dar paso a la publi. Ya a la vuelta, entró en detalles con la hija de Rocío Jurado, que quiso contestar a las declaraciones de Ana María Aldón.

"Yo oí lo de que le dolía, ha sido un tema que ha sido bastante tiempo y se ha alargado. Pero la que se ha sentado todas las tardes ha hablar de su matrimonio, tarde tras tarde y nosotros estábamos en casa callados era ella", dijo nada más empezar.

"Nosotros nunca nos hemos pronunciado ni le hemos respondido. Yo te hablo de mí y de mi padre", reprocha. "Yo no me hago cargo de si alguien ha dudado porque yo nunca dudé de la paternidad, esto viene a consecuencia de Juan Montiel que va a un programa, él es el que lanza la duda", se defiendía.

"Yo le tengo respeto a Ana porque es la madre de mi hermano. Yo me he comido todas las tardes y muchas veces he visto mal a mi padre por lo que se ha comentado en los programas. Yo espero un respeto por su parte igual que nosotros se lo estamos dando a ella", ha pedido Gloria Camila, que también ha cargado contra Kiko Jiménez y le ha lanzado un reproche a Rocío Carrasco.

"Ni la busco ni la espero", le contestaba a los colaboradores que le preguntaban si aceptaría un encuentro con su hermana. Previamente, había explicado que intentó un acercamiento con ella, también durante la emisión del documental, pero que nunca tuvo respuesta.