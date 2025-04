Ana Rosa Quintana dispara contra TVE y destaca el mayor error de Paolo Vasile en Mediaset

Ana Rosa Quintana no se ha mordido la lengua en su paso por "El purgatorio", la sección de entrevistas de Carlos Hernández Quero en The Objective. La periodista ha aprovechado su intervención para hablar de televisión sin tapujos, desde los errores históricos de Mediaset hasta el fichaje frustrado de David Broncano, pasando por su visión sobre TVE y sus competidores directos.

"Silvia Intxaurrondo empezó conmigo y me alegro mucho de su éxito", afirmaba, aunque no dudaba en criticar el doble rasero del público: "A ella se le aplaude todo, pero si yo opino en mi programa, en una televisión privada, me machacan". También cuestionó el sesgo ideológico de RTVE: "Está más cerca del PSOE, ahora que están en el Gobierno. Todos han intentado controlar TVE, pero ahora es más obvio".

Sobre su aventura en las tardes con 'TardeAR', reconocía sin rencores: "La cadena se equivocó al ponernos a las seis menos cuarto cuando 'Y ahora Sonsoles' empezaba a las cinco. Competíamos con desventaja". Sin embargo, mantiene el orgullo por su etapa matinal: "Lideramos nuestra franja, y eso es lo importante".

Tampoco esquivó hablar de Paolo Vasile, al que definió como "un genio de la televisión". Aunque reconoce que Mediaset no lo echa de menos, defiende su legado y señala sus errores más graves: "Nunca debió dejar marchar 'Pasapalabra' ni 'El hormiguero'. El 'day time' es la columna vertebral de una cadena. Con esos formatos, Telecinco iba como un tiro".

En cuanto a su visión de la competencia, fue tajante: "Si tuviera que fichar un programa, sería 'Pasapalabra'. 'El Rosco' es un fenómeno. Aunque 'El hormiguero' también me parece estupendo". Y sobre el intento fallido de fichar a Broncano: "No sé bien qué pasó, pero hubiera sido un fichaje estupendo. Me parece lógico que se pusiera en valor". Para terminar, reivindicó la pluralidad de voces en su programa frente a otras opciones: "Ya me gustaría que en otros espacios de mi franja hubiera la misma diversidad de opiniones que en el mío".