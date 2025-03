Terelu se rompe como nunca en 'Supervivientes' al hablar del suicidio de su padre: “Lo siento, papá, pero no lo conseguiste”

El paso de Terelu Campos por 'Supervivientes 2025' ha llegado a su fin tras 18 días de concurso. La ‘fantasma del futuro’ no ha logrado superar la permanencia de su hermana Carmen Borrego, aunque antes de marcharse protagonizó uno de los momentos más intensos de la edición. Su participación en el "Puente de las emociones" sirvió para abrir heridas del pasado nunca antes contadas así en televisión.

“Mis padres eran un matrimonio normal. Imagino que tendrían sus diferencias, pero no he vivido una infancia con gritos”, comenzó relatando visiblemente emocionada. Terelu rememoró la valentía de su madre cuando decidió trasladarse a Madrid por trabajo: “Fue valiente y se vino a vivir a Madrid. Nos quedamos solas con nuestro padre y bien. Ella venía todos los fines de semana y yo le veía la carita de pena cuando se iba”.

Sin embargo, el relato cambió de tono al abordar el episodio más duro de su vida: el suicidio de su padre en julio de 1984. “Decidió irse a su casa y pegarse un tiro. Vivir con eso no es fácil. Aprendes como tantas personas que les haya pasado, sé que saben lo que se siente”, confesó la colaboradora. También insinuó que su padre quiso hacer sentir culpable a su madre con esa decisión: “Jamás lo consentimos. Ella no era culpable de nada”.

“Lo siento papá, pero no lo conseguiste”, dijo de forma contundente, dirigiéndose directamente a su progenitor. “He aprendido a quererlo. Lo quiero, después de muchos años de ir a su tumba a decirle que no le perdonaba. Tuvieron que pasar 25 años para subir esa escalera a decirle le perdono, pero no puedo olvidar todo”.

Antes de abandonar definitivamente la isla, Terelu dejó claro que aquel dolor sigue latente: “No puedo olvidar por qué quiso alejarse de nosotros y cómo hubiera disfrutado de muchas cosas. He entendido con el paso del tiempo que estaba enfermo o eso me han hecho creer los especialistas. No sé, nunca le haría eso”.