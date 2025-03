'Ni que fuéramos', cancelado tras año y medio perdiendo audiencia en TEN

La trayectoria de 'Ni que fuéramos' llega a su fin. Tras año y medio de emisiones, en las que ha ido perdiendo audiencia en TEN con el paso de los meses (llegando a bajar del 2% de cuota de pantalla), el espacio presentado por María Patiño se despide para siempre, a pocas semanas del salto de la presentadora y de gran parte de sus colaboradores a las tardes de TVE.

La productora Fabricantes Studio (antes La fábrica de la tele y ahora La osa producciones) articuló este producto alternativo que nació en plataformas de emisión online como YouTube y Twitch, tras el final definitivo de 'Sálvame' y su abrupta salida de Mediaset.

Aunque comenzaron con las mismas ganas de entretener que en sus mejores tiempos en Telecinco, pronto recurrieron a generar contenidos polémicos y a vender humo con sus clásicos cebos para intentar mejorar sus resultados. Pero lo cierto es que si en su primera temporada lograban llegar en ocasiones al 3% de share, desde hace meses su media está en torno al 2%. No obstante, la presencia de personajes como Belén Esteban sí que tuvo un mayor efecto en su emisión digital, tanto en plataformas como en redes sociales como X, donde ha tenido una alta repercusión gracias a sus seguidores más fieles, que no obstante no ha sido suficiente para que el producto fuera rentable.

Ahora, se cierra ciclo de 'Ni que fuéramos' para poner trasladar su potencial a las tardes de TVE con 'La familia de la tele', un magacín de entretenimiento que, según los directivos de la corporación, estará también enfocado había el servicio público. Aitor Albizua, Inés Hernand y María Patiño serán sus presentadores y su estreno está previsto para la tercera semana de abril, según adelanta Vertele y ha verificado YOTELE.

A pesar de que la rentabilidad para los productores de 'Sálvame' está en producir para RTVE, su compañía audiovisual ha llegado a un acuerdo con los gestores de TEN para producir un nuevo programa, más modesto y de menor duración, que estará presentado por Carlota Corredera. Se llamará Tentáculos y se emitirá de lunes a viernes a partir de las 18:30 horas.