Marc Giró se confiesa y habla claro sobre su futuro profesional tras los rumores de su fichaje por las tardes de La 1

Marc Giró ha negado las informaciones que apuntan a su salida de RAC1 la próxima temporada. En una entrevista con Comunicació 21, el presentador de 'Vostè primer' ha sido tajante: “Quiero seguir en RAC1”. Según Giró, no tiene constancia de que la emisora del Grupo Godó haya decidido prescindir de él: “A mí no me consta que la temporada que viene no continúe, pregunten a dirección”.

El periodista también ha revelado que ha recibido una propuesta para presentar un programa en la franja de tarde de La 1 de TVE, pero ha rechazado la oferta porque su prioridad sigue siendo la radio: “He dicho ‘no’ a las tardes de La 1 de TVE porque priorizo RAC1”, ha señalado.

Por tanto, Marc no será el presentador del nuevo formato de La Osa Producciones (antigua Fábrica de la Tele), a pesar de los rumores que habían aflorado en el sector. Este formato podría ver la luz en pocas semanas, tras el final de 'La moderna' este mismo viernes.

Actualmente, 'Vostè primer' es el programa más escuchado en Cataluña en su franja horaria (13-14 h), según el último EGM, con una audiencia de 90.000 oyentes. Estos datos le permiten situarse por encima de 'El búnquer de Catalunya Ràdio', que cuenta con 3.000 seguidores menos, consolidando su posición dentro de la parrilla de RAC1.