Un soltero de Murcia hace un comentario fuera de lugar en 'First Dates' y provoca una arcada en directo a su cita: "Es lo que se piensa de los murcianos"

El programa 'First Dates' lleva años ofreciendo a solteros y solteras la oportunidad de encontrar el amor delante de toda España. Pero, por mucho que el equipo de casting intente emparejar a personas compatibles, algunas citas terminan en auténticos desastres. Ya sea por falta de química, diferencias de personalidad o comentarios desafortunados, hay encuentros que se vuelven memorables por las razones equivocadas.

Eso fue exactamente lo que ocurrió en una de las últimas emisiones del programa: protagonizada por Pedro y Noelia, ambos de Murcia. Lo que prometía ser una velada agradable se convirtió en un incómodo episodio televisivo que dejó a la audiencia y a la propia Noelia completamente atónitos. La actitud y los comentarios de Pedro hicieron que su cita se sintiera incómoda desde el principio, llegando al punto de provocarle una arcada en directo.

Un comienzo con malas impresiones

Pedro, de 53 años, llegó al programa con mucha seguridad en sí mismo. Se presentaba como empresario, modelo e 'influencer', destacando que había ganado el título de Míster Global Murcia 2024 en la categoría de mayores de 40 años. Noelia, por su parte, de 43 años y taquillera de discoteca, no tardó en dejar claro que no era su tipo: "Es pequeño... y mucho mayor de lo que voy a decir porque no voy a quedar mal".

Desde los primeros minutos la soltera se sintió incómoda con la actitud de Pedro. En su opinión representaba el estereotipo que muchas personas tienen de los murcianos: "Este hombre es lo que se piensa de los murcianos: paleto, huerto, limoneros, cabañas y ya está".

Comentarios fuera de lugar y tensión en la cena

Durante la cena Pedro explicó que era muy tradicional en cuanto a la comida y que no le gustaban las salsas ni los sabores picantes. Noelia, en cambio, comentaba que ella era de buen comer y que no tenía problemas con ningún tipo de alimento. Fue entonces cuando Pedro soltó el primer comentario que hizo que la situación se tensara por completo: "¿Te lo comes todo? Esto está muy bien. A mí me gusta que me lo coman todo. La succión es donde más placer da". La reacción de Noelia fue inmediata y la incomodidad en la mesa se hizo más que patente.

Después de aquello el tono de la cita siguió en esa línea cuando la soltera habló de su trabajo. Explicaba que, al tener un buen sueldo, solo trabajaba los fines de semana y que el resto de los días se los tomaba con calma: "Los demás días me toco el mejillón. Y tengo un 'sueldazo'", bromeó. Pedro no dejó pasar la oportunidad de hacer otro comentario inapropiado: "Pues espero que me lo dejes tocar a mí".

En ese momento Noelia perdía la paciencia: "Si me entras así, lo único que puedo hacer es que te pegue un corte", le advirtió. Pedro, en un intento de justificarse, replicó: "¿No has pensado que a lo mejor te estoy poniendo a prueba?" a lo que respondía de forma tajante: "¿A prueba de qué? ¿De que te insulte mucho?".

Un final sin segundas oportunidades

A pesar de la tensión que marcó la cena, Pedro aún parecía tener esperanzas de conseguir una segunda cita aunque Noelia dejó claro que no tenía ningún interés en seguir conociéndolo: "No eras lo que buscaba. Ya no físicamente, pero es que has entrado con dos cosas que me han parecido muy groseras. A mí no me asusta hablar de sexo, pero en una primera cita, de primeras decirme eso, me ha parecido fuera de lugar".

Pedro en vez de aceptar el rechazo con deportividad, reaccionó con comentarios despectivos. Noelia sin embargo, se mantuvo indiferente y lo despedía sin darle mayor importancia.