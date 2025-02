'House of Guinness': Netflix apuesta por un drama familiar con sabor a cerveza negra y ambición

Con la precisión de un relojero suizo y el olfato de un sabueso para detectar tendencias, la maquinaria de Netflix engrasa sus engranajes para dar a luz House of Guinness, la serie que promete ser la comidilla de la temporada. Steven Knight, el cerebro detrás de la adictiva Peaky Blinders, se aleja de las turbias calles de Birmingham para sumergirnos en los salones victorianos y los entresijos de la dinastía cervecera más famosa del mundo. Intriga, ambición y secretos familiares se mezclan con el atractivo del género histórico, convirtiendo a House of Guinness en una apuesta segura para coronar los rankings de visualizaciones y, por supuesto, para acaparar titulares (como este) que te aseguren estar al tanto de la próxima gran obsesión televisiva. ¿Preparado para brindar (con o sin Guinness) por la nueva serie del momento?

¿Qué se puede esperar de 'House of Guinness'?

La serie arranca con un evento dramático: la muerte de Sir Benjamin Guinness, el visionario que transformó la cervecería familiar en una marca legendaria. A partir de ahí, sus cuatro hijos adultos tendrán que lidiar con la ausencia de su padre y luchar por mantener vivo su legado en un mundo dominado por el dinero, la ambición y los secretos familiares.

Cerveza Guinness. / ED

Un drama con tintes de thriller y escenarios espectaculares

House of Guinness promete ser mucho más que una simple historia de una familia cervecera. La serie reimagina el siglo XIX y lo llena de intriga, asesinatos, locura, tragedias personales y traiciones dignas de un thriller. Además, la historia se desarrolla en escenarios tan atractivos como Dublín, con su esencia irlandesa más clásica, y Nueva York, con todo el caos y la ambición de la época.

¿Cuándo podremos disfrutar de 'House of Guinness'?

Aunque aún no hay fecha de estreno ni tráiler, todo apunta a que House of Guinness será una de las series más comentadas del año. Así que ya puedes ir preparando el sofá, la manta y, por qué no, una Guinness bien fría, porque el legado de esta familia está a punto de aterrizar en nuestras pantallas y promete ser tan intenso como el primer sorbo de su cerveza negra.