Paloma San Basilio expone a Aitana y al resto de la nueva generación de cantantes: "Acaban haciendo todos lo mismo"

Paloma San Basilio no es una mujer de demasiadas entrevistas, pero cuando las concede, se moja hasta la rodilla. Y la última entrevista que ha concedido al programa 'Hora 25' de Aimar Bretos en Cadena SER no ha sido para menos, pues ha tocado un tema un poco polémico en el mundo musical.

San Basilio comentaba que "hay mucho talento ahora, lo que pasa es que el manejo del talento luego es demasiado competitivo, exponencial. Yo creo que es complicado saber qué va a pasar. Porque yo veo a Aitana y me parece que canta precioso, es una monada, pero luego siempre ves que hay un punto en el que terminan todos haciendo lo mismo y eso es lo que me parece menos interesante".

Según reflexiona la artista, "si Pablo Alborán se pusiese a hacer lo mismo que hacía Serrat, pues no tendría sentido, entonces creo que deben dejarles florecer con su talento natural. Hay mucha imposición desde el exterior, y en ese sentido, yo siempre he sido muy rebelde. Aunque me equivocase o vendiese menos, me daba igual".

Finalmente, la que fuera representante de España en Eurovisión con "La fiesta terminó" afirmaba que "no hay que seguir los patrones que los patrones te ponen, porque al final esos patronos son los que mandan en tu vida, y si te equivocas, pues allá tú, porque ellos la cosecha la tienen ahí, la cantera".