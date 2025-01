Nia revoluciona 'La Revuelta': desde clases de salsa hasta la elegante respuesta por la polémica con Ana Obregón

Nia, la cantante canaria ganadora de Operación Triunfo 2020 y representante de España en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2025, acudió en la noche del miércoles al programa La Revuelta de David Broncano. Aunque la participación de Nia en La Revuelta se produjo de manera inesperada, fruto de una llamada de última hora, la cantante no sólo aceptó la invitación y salvó el programa, sino que también llenó la noche de alegría y buen rollo.

La artista obsequió a David Broncano y a su equipo con unas pulseras rojas de siete nudos, como protección contra el mal de ojo. No obstante, las pulseras no fueron el único regalo que llevó Nia al programa, pues también les entregó una pequeña gaviota. ¿El motivo? La cantante canaria va a representar a España en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y se mostró convencida de que volverá con el galardón que entregan a los ganadores de este festival: una gaviota de plata.

Clases de salsa para Broncano y el fin de la polémica con Ana Obregón

La canaria no sólo interpretó la canción con la que va a concursar en el Festival de Viña del Mar, sino que también se animó a dar una clase rápida de salsa a Broncano, quien aseguró que aprender a bailar salsa es mucho más complicado que la bachata.

Pese a que Nia fue preguntada por la polémica surgida con Ana Obregón, la cantante optó por la prudencia y aseguró que prefiere centrarse en su música y en su carrera.

Nia aseguró no tener "ningún problema en hablar de ello", pero prefirió no hacer ninguna declaración para evitar interpretaciones erróneas y que nadie piense que busca beneficiarse de la situación. "Me estoy currando mi música y mi carrera, Roberto (Herrera) no dijo ninguna mentira, pero yo no he abierto la boca en ningún momento", aseguró Nia.