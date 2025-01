Fernando Díaz de la Guardia muestra las secuelas de su parálisis facial tras un año de lucha: “Este soy yo”

Fernando Díaz de la Guardia, regresó a los platós de Canal Sur este pasado jueves 23 de enero, un año después de haber sufrido una parálisis facial que interrumpió su carrera televisiva.

Durante su intervención en el programa diario 'La tarde aquí y ahora', conducido por Juan y Medio y Eva Ruiz, Díaz de la Guardia hizo un gesto simbólico, quitándose las gafas de sol para compartir su estado de salud con la audiencia. “Vengo con gafas porque la parálisis facial hace que no parpadee por el ojo derecho, y las luces de los focos me hacen daño. Se me reseca mucho el ojo continuamente y se puede ulcerar. Pero voy a hacer una cosa: ya que estoy aquí, en mi casa, me las voy a quitar para que, si alguien no se acuerda, este soy yo”, comentó.

El presentador no tardó en compartir con los telespectadores el difícil momento que vivió al recibir el diagnóstico de su enfermedad. Recordó cómo todo comenzó inesperadamente: "Esto arranca el día de Reyes. Abriendo los regalos con los niños, me encontré con este presente tan inesperado, en forma de parálisis facial. A los pocos minutos, me veo en una ambulancia (...) Ahí fue el primer choque. Pensaban que tenía un ictus, pero se descartó rápidamente ese origen y se diagnosticó un origen vírico. Esto es el virus de la varicela, que se reactivó en mi cerebro, arrasando el nervio facial”, relató, explicando el comienzo de su calvario.

A través de sus palabras, también detalló lo limitante que fue esta condición. “Lo más grave es que el párpado se quedó completamente paralizado y para poder cerrarlo tenía que ayudarme de la mano. Además, cuando bebía se me derramaba por la comisura porque no tenía fuerza en el labio. En definitiva, se me había quedado media cara caída y paralizada. Tragar podía, pero con dificultad, porque la comida se me acumulaba a un lado del carrillo y tenía que tener cuidado para no atragantarme. Además, tenía la dicción muy afectada, sobre todo las sílabas bilabiales. Era muy frustrante escucharme, porque yo he sido locutor casi desde niño", confesó.

Para el presentador, este diagnóstico supuso una gran conmoción personal y profesional. “Para un presentador esto es una tragedia”, expresó sin rodeos. "Yo estaba trabajando en una cadena nacional, con proyectos, y al final la herramienta más evidente de un presentador, que es la cara, se había visto condicionada por completo. A partir de ahí surge la adaptación. La frase, lo que sucede, conviene', perdóname, pero no. No, hombre, no, a mí no me conviene lo que me ha ocurrido. ¿Qué me conviene? Me conviene solo la adaptación", explicó con determinación.

A pesar de la dureza de la situación, Díaz de la Guardia se mostró optimista respecto a su recuperación. “En mayo, el mes de las flores, floreció mi sonrisa”, comentó con una sonrisa en su rostro. Aunque todavía sigue en proceso de recuperación, dijo sentirse esperanzado: “Actualmente, me encuentro en el mes 12 de mi recuperación, pero con la esperanza de seguir evolucionando positivamente hasta el mes 16 o 18 y poder recuperar el parpadeo de mi ojo derecho. Para mí sería maravilloso y un gran logro”, agregó, mirando hacia el futuro.

El comunicador también aprovechó su espacio para reflexionar sobre su visión de la vida tras este proceso. “Creo que es importante estar en el momento, porque las cosas se acaban”, afirmó, subrayando que no ha dejado de disfrutar del presente. A pesar de la incertidumbre que la enfermedad le generó, nunca dejó de luchar. “Nunca he pensado que mi enfermedad iría a peor, pero sí que tenía miedo a que volviera a producirse y a volver a experimentar desde el principio todo lo que he sufrido”, dijo.

Finalmente, Díaz de la Guardia cerró su intervención con un mensaje de reflexión para todos aquellos que lo escuchaban: “Si tenemos un entripado, tres días, eso hay que escucharlo. Yo hace 10 años presentaba con la cara dormida, no lo he contado nunca, pero como nadie lo notaba, show must go on. 10 años después, la vida me dio un segundo aviso. Que no me dé un tercero. Hay que disfrutar lo que cada uno tiene, porque la vida es maravillosa”, concluyó.