Cristina Tárrega sufre un tremendo accidente en 'Bake Off' que casi la aparta del concurso

Cristina Tárrega vivió un tenso momento durante la grabación de 'Bake Off', cuando un inesperado accidente con el horno la hizo abandonar el set entre gritos de dolor. La presentadora, conocida por su simpatía en pantalla, sufrió graves quemaduras en las manos tras intentar sacar una bandeja caliente sin protección, lo que requirió la intervención inmediata de los médicos.

Todo ocurrió durante una prueba en la que los concursantes tenían que preparar una baklava, un postre típico turco, siguiendo una receta escrita en ese idioma. Mientras los participantes trataban de entender las instrucciones, las cámaras captaron a Cristina Tárrega visiblemente afectada, con gestos de incomodidad y dolor. Fue en ese instante cuando el equipo notó que algo había ido mal, y la situación se tornó más seria al ver cómo la presentadora intentaba calmarse tras el percance.

"Cuando he cogido la bandeja he sentido que me clavaban tres puñales", explicó entre el dolor, mientras Víctor Sandoval se acercaba preocupado por su estado. "Se había quemado toda la mano", añadió el colaborador, quien no dudó en comentar con humor la situación: "Mira, la piel que habitaba en su interior está ahora aquí". A pesar de las quemaduras, Cristina trató de manejar la situación con el buen humor que la caracteriza, introduciendo su mano bajo el agua fría para mitigar el daño.

A lo largo del programa, se notó la preocupación del equipo. "No tiene cura, te lo digo yo. Mañana va a venir a cocinar con muñones. Se ha achicharrado las yemas de los dedos”, bromeó Sandoval, aludiendo a la gravedad de la quemadura. Sin embargo, la valentía de Cristina fue evidente cuando, tras ser atendida por los médicos, regresó al set vendada y decidida a continuar.

"No estoy en mi mejor situación. Tengo como tres corazones con tres cuchillos en medio. Tengo quemaduras de segundo a tercer grado. Estoy en desventaja", admitió entre risas. A pesar de las difíciles circunstancias, Cristina no pensó en abandonar el programa. "Es un accidente laboral. La causa que me ha traído aquí es mi pueblo y yo por tres dedos no voy a abandonar el programa", afirmó con determinación.

A pesar del contratiempo, la presentadora mantuvo su espíritu en alto y se mostró comprometida con la causa, dispuesta a continuar en 'Bake Off' para ayudar a su comunidad, especialmente a su ciudad afectada por la DANA.