‘Custodia repartida’, el relato "divertidísimo y emocionante" de una separación

Una separación es la mejor solución que encuentra una pareja para poner fin a una convivencia imposible o simplemente una relación en la que se ha acabado el amor. Siempre que no haya hijos por en medio, claro, ya que entonces la cosa se complica. Y esto es precisamente lo que les ocurre a Cristina (Lorena López) y Diego (Ricard Farré), los protagonistas de ‘Custodia repartida’, la primera serie que dirige Javier Fesser (‘Camino’, ‘Campeones’, ‘Campeonex’), que estrena Disney+ este viernes, 24, aunque a modo de aperitivo La Sexta ofrecerá en abierto sus primeros dos capítulos el miércoles, 22. Una comedia que entremezcla momentos muy divertidos y otros emocionantes hasta la lagrimita para narrar las dificultades a las que se enfrentan a la hora de intentar tomar caminos diferentes en la vida mientras su hija tira fuertemente de sus manos en una sola dirección.

Así, la ficción pasa por todas las etapas de ese conflicto emocional que sacude a sus protagonistas en las que veremos la dificultad de repartirse la atención y el cuidado de la niña; tener que compatibilizar la soltería con un trabajo absorbente (ella) o tener que volver a la casa paterna por no poder pagarse un alquiler debido a un trabajo precario (él)… mientras intentan algo tan utópico como ser amigos. Una situación nueva que afecta también a quienes les rodean: los 'abuelos canguro' que ven reducida una libertad ganada tras años de trabajo (los maternos) y los que miman a la nieta como no hicieron con su hijo (los paternos), además de los amigos, que se ven comprometidos ante una situación en la que luchan por no posicionarse.

Personajes de verdad

Que el ganador de siete Goyas por sus trabajos cinematográficos, hasta ahora ausente del circuito de las series, haya decidido adentrarse en este mundo con ‘Custodia repartida’ tiene su razón de ser: “Me atrajeron la idea, los personajes tan de verdad que retrata y, sobre todo, los guiones tan brillantes de Juanjo Moscardó y María Mínguez. Nada más leer el primero de ellos supe que había una serie divertidísima y llena de emoción que apetecía rodar de inmediato”, cuenta a El Periódico el hermano del periodista Guillermo Fesser.

Aten Soria y Fernando Sansegundo, en 'Custodia repartida' / ENRIQUE BARÓ / DISNEY+

Y para lograr esa verdad no les contaron a los actores y al equipo que se trataba de una comedia hasta concluido el rodaje, confiesa entre risas. “Trabajamos el drama de una separación amistosa, que no indolora, desde el corazón, comprobando que cuanta más verdad, mayor empatía con los personajes y más amplias se hacen las carcajadas que provocan cada una de sus torpezas emocionales”, explica. Y es en ese catálogo pormenorizado de ellas en las que los espectadores se pueden reconocer: “Es en la verdad que desprenden los personajes donde está precisamente lo más gracioso de la serie”, afirma.

Sin artificio

Que al final de cada capítulo uno u otro de los protagonistas mire a la cámara es un recurso que sirve como gesto de complicidad. “He intentado contar una historia que no esté por encima de ningún espectador, desde la sencillez, hablando su lenguaje. No es un espectáculo ni un alarde de nada, no hay fuegos artificiales, es simplemente el resultado de querer compartir sentimientos, con momentos de la vida cotidiana, de nuestra existencia diaria. Por eso resulta tan natural que miren al espectador, es una manera de decirles: ‘Me entiendes, verdad? Yo a ti también’”, describe el cineasta.

Parte del éxito de ‘Custodia repartida’ reside en sus guiones: “Cuando un guion funciona, es muy fácil sumar”, asegura Fesser. “Aquí la historia y los personajes están tan bien construidos y con tanta coherencia, que todo en la producción fluye en el sentido correcto de forma natural”, insiste. “Cuando el esqueleto funciona es una gozada buscar y explorar detalles y matices que son al final con lo que nos quedamos, los que marcan la diferencia y dan la personalidad a la serie”.

Caras nuevas

Otro de los aciertos es su reparto, formado por actores conocidos, pero sin pertenecer al ‘star system’. “No hay ninguna regla. Buscamos a los intérpretes que mejor encarnen a nuestros personajes y que tengan la capacidad de aportar y dotarlos de corazón. Que sean más o menos conocidos o tengan más o menos seguidores en redes o sean de la familia son aspectos que no entran en la ecuación”, aduce Fesser. “Dicho esto, reconozco que, como espectador, agradezco mucho encontrarme con caras nuevas. Y agradezco enormemente a la productora y a la plataforma que me hayan apoyado en esta decisión”, añade.

Francesc Orella, Lorena López y Adriana Ozores, en 'Custodia repartida' / ENRIQUE BARÓ / DISNEY+

Además de Farré y López, los actores que encarnan a los abuelos (una brillante Adriana Ozores que sale airosa del personaje más caricaturesco, Francesc Orella, Aten Soria y Fernando Sansegundo), a la hija (la pequeña y talentosa actriz Lucía de Gracia), así como los que dan vida los amigos (entre ellos un Edu Soto tan excéntrico como de costumbre) “tenían que ser los que son sí o sí”. Fesser lo tiene muy claro, porque lo ha comprobado: “Cuando aciertas con el cásting, la película ya está hecha. Solo quedaría rodarla”, asegura.

La “marca de la casa”

El director es consciente de que ha dejado su imprenta: “Confío en que aunque no sea una idea original mía, sí tenga ‘marca de la casa’. Me gusta contar las cosas con humor, intento siempre retratar a los personajes con respeto y ternura, me interesan especialmente las personas sencillas y de buen corazón”. No obstante, el relato no es en absoluto edulcorado. “Soy alérgico al ‘buenismo sensiblero’ y a los ‘chimpún’ felices, lo reconozco. No olvidemos que esta serie se podría resumir en una frase: discutir es fácil si sabes cómo”, comenta.

En cuanto al formato de capítulos de 30 minutos, “esa sensación de visto y no visto y, a la vez, sentir que te has metido de lleno en la vida de alguien como quien no quiere la cosa” le resulta adictiva. Algo que conecta con su trayectoria audiovisual. “Habiendo hecho en mi vida tantos anuncios de 20 segundos y tantos cortos de menos de tres minutos, media hora me puede llegar a parecer un infinito. ¡Qué relativo es todo!”, concluye Fesser.