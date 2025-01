Susana Molina actualiza la situación de la hija de Anabel Pantoja: "Están saliendo buenas noticias"

El estado de la hija de Anabel Pantoja sigue preocupando y eclipsando - con el permiso de Ángel Cristo y Bárbara Rey - la escaleta de los programas de corazón.

La pequeña Alma se encuentra ingresada en el Hospital materno infantil de Gran Canaria desde el pasado domingo, cuando 'Fiesta' reveló la noticia. Inmediatamente, rostros conocidos y cercanos a la influencer se desplazaron a la isla para arroparla y conocer el estado de la recién nacida.

Susana Molina, amiga íntima de Anabel, ha sido una de las que ha estado pendiente en la isla del ingreso de la hija de su amiga, antes de embarcarse a México. A su regreso ha Madrid, ha sido preguntada por los medios: "Ahora mismo, imagino que, como cualquier padre en una situación así, pues preocupados", decía sobre los padres de la bebé.

Además, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', ha confirmado que "están saliendo buenas noticias", sin dar muchos más detalles. "Tampoco puedo decir mucho más, no me corresponde si ellos no han hablado", ha comentado.