Àngel Llàcer vuelve a la televisión y habla sobre su lucha contra la grave infección que casi le arrebata la vida

Àngel Llàcer ha abierto su corazón sobre la difícil batalla que libró tras una grave infección bacteriana que amenazó su vida el año pasado. El actor se encontraba en Vietnam cuando comenzó a sentirse mal, sin saber que lo que inicialmente parecía un simple malestar sería el comienzo de una situación mucho más crítica.

Lo que parecía un virus estomacal se transformó rápidamente en una infección devastadora. Llàcer fue diagnosticado con una fascitis necrotizante que, según los médicos, podría haberle costado la pierna o incluso la vida. El proceso fue largo y doloroso, requiriendo varias intervenciones quirúrgicas.

A pesar de las complicaciones, Llàcer se recuperó gracias a su esfuerzo y determinación. Tras un tiempo de descanso, decidió retomar su carrera y asumió la conducción de ‘Sóc i Seré’ un concurso de TV3. Sin embargo, las secuelas de la enfermedad lo obligaron a pausar las grabaciones. En la entrevista que ofreció este pasado sábado al programa ‘Col•lapse’, Llàcer expresó: “Antes trabajaba mucho y ahora no trabajo”, reconociendo que su recuperación aún está en proceso.

“Solo estuve 15 días trabajando y ya comencé a ranquear”, compartió. Llàcer, que en un principio había solicitado su alta voluntaria, confesó que, tras su recaída, volvió a visitar a los médicos. “Vuelvo a estar de baja”, dijo con sinceridad.

El presentador reflexionó sobre los cambios físicos y emocionales que ha experimentado. “Lo que noto mucho es que he envejecido, porque de ánimos estoy muy bien”, comentó con una sonrisa, a pesar de la adversidad.

Al final de la entrevista, Llàcer dejó un mensaje profundamente filosófico sobre la vida y la muerte. “Lo pasado, ya ha pasado. Todos, en algún momento, hemos estado rozando el otro lado, no hace falta que estemos al borde de un precipicio. Y pese a estar a punto de morir, no tengo más ganas de vivir, porque yo ya las tenía. Tengo más ganas de estar con mis amigos, que ahora tengo tiempo porque no trabajo”, expresó.