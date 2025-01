"Te meto un palizón que meas sangre": Sergio, al borde de la expulsión disciplinaria en 'GH Dúo' por su intolerable comportamiento con Álex Guita

La organización de 'GH Dúo' ha tenido que intervenir durante la gala del 'Límite 48 horas' ante una situación más que ha traspasado todos los límites. Y es que Álex Guita sufrió una vergonzosa y grave amenaza por parte de Sergio en pleno directo, que ha estado a punto de acabar con su expulsión disciplinaria.

Tras una discusión a tres en la que también estaba metida Marieta y que comenzó en los primeros días de concurso, Sergio perdió los papeles por completo y se dirigió al entrenador personal y ex de Adara Molinero en estos términos: "Ya hablaremos tú y yo sin cámaras, que te meto un palizón que meas sangre".

Tras este bochornoso comentario, los espectadores comenzaron a pedir su expulsión inmediata a través de las redes sociales. Aunque en un primer momento el programa siguió su escalera con normalidad, a nivel interno se desató un gabinete de crisis y se procedió a analizar lo que había sucedido de manera pormenorizada y tomar una decisión sobre lo ocurrido. La expulsión disciplinaria estaba sobre la mesa.

Apenas unos minutos después de desatarse la polémica, Ion Aramendi interrumpió la gala para trasladar en la casa lo que había sucedido, mostrando la secuencia completa, y comunicar la decisión que había tomado la dirección del reality al respecto.

"Hay actitudes que 'Gran Hermano' considera comportamientos de tolerancia cero. Y Sergio, escúchame bien porque tú hoy has traspasado los límites. Pero el mensaje es para todos. Esto es una primera llamada de atención, lo que llamaríamos un tarjeta amarilla. Esta es la primera y única vez que va a ocurrir esto. No se puede volver a repetir por parte de nadie. Si vuelve a ocurrir, la persona que sea estará expulsada de forma disciplinaria e inmediata de manera fulminante", les dijo el presentador.

Tras este sonoro rapapolvo, Sergio tuvo la oportunidad de responder: "Le pido perdón a él y a todos, a España y al concurso. Estaba nervioso y ya está. No entendí la situación y actué así. Por su parte, Álex Guita no dudó en aceptar sus disculpas: "Sí, por supuesto. Sé que él no es así. Es un buen chico y siempre nos saca una sonrisa a todos. Fue un mal momento, que lo podemos tener cualquiera". Tras estas palabras, ambos se levantaron y se gundieron en un abrazo para escenificar su reconciliación.