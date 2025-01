Maite Galdeano confirma que está buscando casa cerca de su hija y habla de su nuevo novio

El conflicto entre Maite Galdeano y Sofía Suescun no parece tener solución a corto plazo. Si la semana pasada la influencer visitó el plató de 'De viernes', donde tildó de "acoso" la última decisión de su madre, esta semana ha sido 'La elegida de Dios' quien se ha sentado frente a Santi Acosta y Bea Archidona para responder.

"Estoy hecha un cuadro y resurgiendo de mis cenizas. En estas fechas lo estoy pasando realmente mal. Me dolió todo lo que dijo (su hija la semana pasada), sobre todo que la infravaloro, cuando yo siempre la he endiosado. Es el peor año de mi vida, ha sido lamentable", fueron sus primeras palabras.

Además, la invitada ha dado detalles de algunas humillaciones que Kiko Jiménez le hacía a su hija estando ella presente: "He presenciado desprecios a mi hija y cualquier madre se echaría a yugular".

Maite ha confirmado en plató la exclusiva de José Antonio León afirmando que está buscando casa cerca de su hija, a pesar de no tener relación con ella: "Me gusta mucho vivir en un entorno como es el de Valdemorillo. Todo el pueblo me adora y cuando sepan que vuelvo, se van a poner felices. Allí tengo amigas".

"Me voy a comprar cerca de mi hija un terreno para hacerme una casita. Me gustaría, en ese sentido, que me ayudases. Que me aconseje respecto a arquitecto o materiales", le dice directamente a Sofía.

Por último, la exconcursante de 'La Casa Fuerte' ha dado algunos pequeños detalles de su nuevo novio, que es abogado: "Nos estamos conociendo, no hay prisa, pero sí, da felicidad y apoyo. Es madrileño", concluye.