La sonrisa se ha instalado en la cara de Anabel Pantoja. La sobrina de la tonadillera esta feliz en su vida sentimental, donde está esperando un bebé. Un ansiado embarazo que llevaba tiempo persiguiendo y que la ha colmado de felicidad y tranquilidad. El paso de las semanas hace que el momento del parto esté más cerca.

Lo que se desconoce es cuando nacerá, o sobre que fechas... hasta hace poquito. Y es que Anabel ha tenido un pequeño despiste en sus redes sociales que ha permitido a sus seguidores saber, más o menos, cuando saldrá de cuentas. A falta de conocer el sexo del bebé, esta puede ser la información más clarividente que hay sobre su embarazo.

En una etapa muy gratificante para ella, ha querido compartir con sus seguidores una imagen que, a modo de aviso, le llega cada periodo de tiempo que cumple. "Ver esto es lo que me hace levantarme y seguir, gracias Bebé por cuidarme, no dejarme sola y levantarme cuando me caigo. TE ADORO" ha escrito en una storie.

Dicha storie apunta que va por el día 140 de gestación, lo que es igual a 20 semanas de embarazo. Además, se puede ver que la posible fecha del nacimiento de su hija o hijo estaría marcado para el 20 de noviembre. Esto sitúa el parto cerca de las fechas navideñas, pero podría coincidir con un día marcado en rojo en su calendario.

25 de noviembre

El 25 de noviembre de 2022 perdió la vida Bernardo Pantoja, hermano de Isabel y padre de Anabel. Sería mucha casualidad que el nacimiento del que sería su nieta o nieto cayese el mismo día que su fallecimiento, pero existe esa posibilidad.

A pesar de ello, Anabel continúa disfrutando de su día a día y de la felicidad que le genera el camino de ser madre. En 'Supervivientes All Stars' se le ha podido ver con un palabra de honor azul y bisutería dorada donde, con la tripita que ya se le marca por su embarazo, ha mostrado la felicidad que desprende.