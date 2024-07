Laura Escanes ha logrado estabilidad en su vida. Tras su ruptura con Risto Mejide y su historia con Álvaro de Luna, la influencer disfruta del verano en la compañía de sus amistades y de una manera tranquila y divertida. Ha recuperado esa paz que le faltaba, e incluso contesta por redes sociales a aquellos que le preguntan sobre diversos temas.

Uno de ellos es su peso. Escanes parece haber cogido unos kilos estos últimos meses, algo que no evita que siga luciendo guapísima. Ante tanto alboroto en redes sociales, la catalana ha decidido responder a esta cuestión. Primero, parecía que no estaba dispuesta tras un "¿a ti qué te importa?", pero después ha rectificado y, tras pensarlo mejor, decidió entrar al trapo.

Escanes fue sincera, sin nada que esconder: "Sí, he engordado". De un verano a otro, ha subido unos cuantos kilos: "He engordado unos 7 kilos respecto al agosto del año pasado. Ese mes me lo pasé llorando, sin comer, completamente infeliz y llegué a pesar lo mismo que pesaba cuando tenía 18 años".

Una situación irreal para lo que ella suele pesar: "No estaba en mi peso real, pero los comentarios que recibía eran: "ay, qué cuerpazo", "qué delgadita", "qué guapa"...". Lo importante es que, en estos momentos, la modelo se encuentra en un buen momento, como mismo asegura ella: "Estoy sana, mentalmente, tranquila, estable, con salud, sin ansiedad, sin sufrir, feliz". Esto tras pasar malos momentos en su vida.

Además, manda un mensaje a navegantes: "Antes de juzgar a alguien por su peso, sin saber sus circunstancias personales ni historia, mejor ahórratelo porque no sabes en qué momento está y el daño que podemos hacer". Los comentarios de este tipo pueden hacer mucho daño, pero la fuerza de Laura Escanes se ha impuesto a todos esos que quieren saber más de la cuenta.