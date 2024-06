Encontrar una serie corta, que podamos ver en un fin de semana, y que además sea entretenida, no siempre es fácil.

Muchas veces, pasando demasiado tiempo en las plataformas de 'streaming' buscando un título que nos atraiga antes de darle al 'play'.

Elegir la serie perfecta depende mucho de nuestro estado de ánimo e, incluso, de la hora del día. Pero, si eres de esos que, por muy malas que sean, eres incapaz de dejar una temporada a medias, es mejor tener claro qué vamos a ver primero e, incluso, consultar las críticas.

Si quieres tener un listado en la recámara para esos días en los que no tienes claro qué ver, aquí te dejamos algunas de las mejores miniseries británicas.

'A very english scandal'

Con solo tres episodios, esta miniserie de Amazon Prime nos cuenta la sorprendente historia del primer político británico que fue sometido a juicio. Una historia con Hugh Grant, como protagonista y Alex Jennings y Naomi Battrick también en el reparto, que te enganchará desde el minuto uno.

'El incendio'

Cuando lo que parece una familia perfecta y feliz es asesinada por alguien que conocen y en quien confían, la pequeña comunidad escocesa en la que vivían se resquebraja por la duda y la sospecha, ya que los más allegados a la familia empiezan a cuestionarse todo lo que creían que sabían de sus amigos... Esta miniserie de cuatro capítulos de Disney +, escrita y creada por Daisy Coulam (Humans, Grantchester) ,sigue la historia de dos familias en el pueblo ficticio de Kirkdarroch tras un crimen espeluznante.

'Los crímenes de Essex'

Stephen Graham es la estrella de este 'true crime' de Filmin de seis episodios y de inconfundible aroma inglés que sigue una serie de asesinatos perpetrados en una granja de Essex durante los años 80.

'Grace'

Esta miniserie británica de Movistar Plus + de dos episodios, basada en las exitosas novelas del escritor Peter James, ha sido uno de los éxitos de audiencia en Reino Unido. El actor británico John Simm ('Doctor Who', 'Life on Mars') encarna a Roy Grace, un detective que no está pasando por su mejor momento. Sin lograr superar la misteriosa desaparición de su esposa seis años atrás y cuestionado por sus jefes por sus métodos poco ortodoxos, Grace debe conformarse con resolver antiguos casos todavía sin cerrar.

'Pétalo carmesí, flor blanca'

Ambientada en Londres en la época de la Inglaterra Victoriana. La protagonista es Sugar, una joven e inteligente prostituta que se ha propuesto como objetivo ascender en la escala social. Esta propuesta de Filmin de tan solo cuatro episodios de una hora de duración te mantendrá pegado a la pantalla.

'La sombra alargada'

En solo siete episodios, Skyshowtime nos ofrece esta historia policíaca. "1975. Una ciudad inglesa se implica en la búsqueda de un atroz asesino en serie que ataca a mujeres", así reza la sinopsis. ¿Te has quedado con ganas de verla?