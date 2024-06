El cantante Anuel AA ha acudido este jueves a ‘El hormiguero’ para presentar su nuevo single junto a Ozuna y para presentar la gira en la que está inmerso, motivo por el que se encuentra en nuestro país. Pero, como suele ocurrir, Pablo Motos consigue que los personajes se abran mucho sobre su vida personal y cuenten aspectos que en otros lados no habrían mencionado. Y Anuel AA ha concedido extensas declaraciones sobre su paso en prisión.

Todo ocurrió en el año 2016, cuando fue detenido por posesión ilegal de armas, y fue sentenciado a 30 meses de prisión. Sobre su experiencia, Anuel comentaba que “primero de todo, no es como lo pintan en las películas, y lo que habla de ti es tu caminar, la forma como tú camines, como tú te manejes. Y sí, el dinero es importante en todos lados, porque el dinero mueve el mundo, pero hay muchas cosas que van por encima del dinero y en una prisión la palabra va por encima del dinero”.

El invitado continuaba relatando que “en una prisión hay seres humanos igual que nosotros, personas que han cometido errores y han terminado presos cumpliendo su condena por cosas de la vida. Dios tiene un plan diferente para todos nosotros, un propósito, y a veces muchos no seguimos el propósito de Dios y terminamos en situaciones como esa. Otros tenemos que pasar por situaciones como esa para reaccionar y a veces Dios nos hace pasar por ciertas situaciones para que esas cicatrices nos conviertan en los guerreros que somos ahora”. Además, ha explicado que, durante su paso por prisión, estuvo en aislamiento durante 90 días por un motivo muy polémico.

Según ha explicado Anuel contaba con un teléfono móvil dentro de prisión que utilizaba para seguir grabando música: “Desde que ingresé en prisión, yo grabé. Me movía y grababa los temas bien hechos. Grabé 'Me contagié', que la canción original era de Eminem y se llamaba 'Stan'. Era una canción que le dedicaba a un fanático que se volvió loco en la canción porque él no lo saludó una vez porque estaba cansado y no lo vio... Una locura. Yo creo que todo el mundo se acuerda de esa canción y yo lo que hice fue hacer la versión en español por teléfono cuando me fui preso. Y esa canción explotó estando yo preso, cuando yo ya pensaba que mi carrera se había jodido”.

Además, Pablo Motos sentía curiosidad por saber qué hizo en el momento en el que salió en libertad, tras tanto tiempo encerrado, a lo que el cantante ha explicado que “estaban mi padre y mi hijo esperándome y lo primero que hice fue abrazarles. Cuando yo me fui preso, los federales no aprobaron que pudiera ver a mi hijo a propósito, para joderme psicológicamente. No vi a mi hijo en 15 meses. Lo vi por primera vez como a los 16 meses, que me trasladaron a una prisión en Miami y ahí me lo aprobaron”.

Finalmente, el artista ha contado que pensaba que su carrera iba a acabar con aquella sentencia de 30 meses, pero que fue todo lo contrario: “Cuando fui preso, pensé que a los tres o cuatro días me dejarían libre, pero a los dos días mi abogado me dijo que rechazaron la fianza. Entonces, llamé a mi familia, les dije lo que había, que iba a pasar tiempo en prisión. Y aunque mentalmente me propuse lo contrario, ahí me distancié de la gente, paré de escribir y no escribí en ocho o nueve meses porque en el sentido de escribir música tenía el espíritu muerto, porque pensaba que se había acabado mi carrera”.

Fue entonces cuando Anuel comentó lo que le salvó en el terreno profesional: “Con el paso de los meses, muchos temas que yo no sacaba, sino que se filtraban solos, se empezaron a viralizar. Entonces, a partir de ahí, el equipo de trabajo que tenía en ese momento, empezó a publicar temas. Y fue muy raro, porque a veces yo llevaba un mes sin hablar con nadie de fuera de la cárcel, pero había un montón de temas por ahí que yo no sabía y que me enteraba porque ingresaban presos en la prisión que me decían que mis temas estaban pegando bien en la calle. Y así fue como empecé a motivarme poco a poco y a darme cuenta de que había esperanza”.