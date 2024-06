El embarazo de Alejandra Rubio no es el único asunto por el clan de las Campos siguen estando de actualidad. El distanciamiento entre Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera, también sigue estando presente en algunos programas como 'Vamos a ver', que presenció la reacción de su colaboradora ante las palabras de Gustavo Guillermo, el exchófer de María Teresa Campos, quién la invitó a reflexionar "por qué hay personas que se van de su lado".

"Alguien que es capaz de ir contra una madre en el momento más complicado, no se merece mi aprecio", dijo, añadiendo: "Él puede seguir hablando, tiene derecho a vernir cuando quiera, tiene todos los derechos a estrenar, pero le pediría que respete la relación o no relación con mi hijo porque el sufrimiento es grande".

Además de estas palabras, Carmen también se emocionó al contestar si el bebé que Alejandra Rubio espera podría suponer la reconciliación entre ella y su hijo: "Ojalá, pienso que cuando un hijo tiene problemas con una madre, lo debe tener con una madre y no con toda la familia".

"Ojalá, pienso que cuando un hijo tiene problemas con una madre, lo debe tener con una madre y no con toda la familia", contestó, desvelando que su hijo felicitó a su prima y manteniendo esa puerta abierta a la reconciliación: "La esperanza no la he perdido ni la voy a perder nunca, porque si la pierdo...".

"Me duele y me dolerá hasta el día que me muera porque es mi hijo. Seguiré ejerciendo de madre porque no he hecho nada, él sabe que me va a tener sí o sí", comentó, siendo mi sincera con lo que siente: "Cuando uno toma la decisión de dejar de tener relación con una madre y se me deja sin mi nieto, creo que todo lo que venga de la familia, lo que hace es empeorar. Es cuestión de tiempo y ojalá las aguas vuelvan a su cauce".