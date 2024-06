Ramón García también se moja sobre el fichaje de David Broncano por RTVE con 'La resistencia'. El presentador fue preguntado por los medios sobre la llegada del cómico a la cadena pública durante la presentación de la nueva temporada de 'El Grand Prix' en la que YOTELE estuvo presente.

"El programa de David va a tener un problema de encaje, quizás por el modelo de audiencia que tiene Televisión Española, pero, también te digo. Está pensado para eso. No para que tenga encaje, sino para que traiga de vuelta a un 'target' que RTVE perdió", explicó el comunicador en un corrilo que tuvo con los medios de comunicación.

El presentador puso como ejemplo de esta estrategia lo que ocurrió el año pasado con el regreso de su programa tras casi 18 años de ausencia en la cadena pública: "La sorpresa para la dirección de RTVE fueron las toneladas de niños y adolescentes que metí yo con 'El Grand Prix'. Los niños y adolescentes están viendo productos cuando se les da lo que quieren".

"Si tú no das ese producto, no te ven porque han visto 'El Grand Prix' en una cadena que no veían los niños y los adolescentes. Apareció esto, les gustó y lo han visto. Yo creo que no debería retocarlo, pero el programa de David está dedicado un target muy concreto, y eso no lo tiene TVE. Quizás si lo tengan en otras cadenas. Su reto va a ser ese, y no va a ser fácil, pero, ¿por qué no lo va a conseguir? A mí me encantaría que lo haga", continuó.

"Es una apuesta ariesgada, pero, a veces, esto es lo de siempre. 'TVE no arriesga'. Cuando arriesga, 'Joder, porque ha arriesgado. Esto no le va a pegar'. ¿En qué quedamos? Vamos a darle una oportunidad para que lo haga. Si sale bien, estupendo. Si no, pliegas velas y vuelves a una plataforma donde tienes 50.000/60.000 espectadores, que se hace viral a nivel de internet, pero eso no es televisión. La televisión generalista es esto", añadió.