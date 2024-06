Intriga, suspense, misterio... son ingredientes que no pueden faltar en ninguno de los libros de la británica Agatha Christie. Si eres un aficionado de sus libros, seguro que también has visto las múltiples adaptaciones de sus historias que se han llevado al cine y la televisión. Y estás de suerte, porque una nueva adaptación de sus historias llega a Netflix.

En este caso, hablamos de la serie 'The Seven Dials Mystery', basada en la novela 'El misterio de las siete esferas'.

Aunque aún no se sabe cuándo estará disponible, lo que sí ha revelado ya Netflix es quién será la protagonista. Así, Mia McKenna-Bruce, conocida por su papel en 'How to Have Sex', será la encargada de dar vida a la propia Agatha Christie.

La joven estará acompañada en este proyecto por Helena Bonham Carter y Martin Freeman.

Trama

La nueva serie de Netflix está ambientada en la Inglaterra de 1925. La trama principal arranca en una lujosa fiesta en una casa de campo, con una broma que no sale del todo bien y que desencadenará en una serie de eventos misteriosos, que deberá investigar Lady Eileen "Bundle" Brent (interpretada por McKenna-Bruce). Helena Bonham Carter interpretará a Lady Caterham y Martin Freeman será el superintendente Battle.

La novela

Esta novela de Agatha Christie fue publicada en 1929 y protagonizada por el detective Hércules Poirot. La historia gira entorno a una serie de asesinatos relacionados a una organización secreta.