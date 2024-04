Cuatro ofreció durante la noche del lunes una nueva entrega de 'Martínez y Hermanos'. En esta ocasión, Dani Martínez recibió en el sofá del programa a la tiktoker Esperansa Grasia, al actor Álvaro Morte y a la cantante Lali. La artista argentina, una de las mentoras de la nueva edición de 'Factor X' en Telecinco, protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al recordar uno de sus momentos "tierra trágame".

"Tengo varios, pero recuerdo uno en particular teniendo relaciones sexuales con un muchacho", empezó diciendo Lali, destacando que el chico en cuestión le gustaba "bastante" y que por eso "lo estaba dando todo". "Estaba realmente en una performance increíble, casi coreográfica", aseguró entre risas.

La también actriz explicó que, una de las veces que iba a tener relaciones sexuales con él, decidió mantener el outfit que había lucido en uno de sus espectáculos: "Venía de un show. Hago música pop y me monto muchísimo los trajes, el pelo... Tenía una supercola de caballo y me la había dejado para el momento sexual, porque estaba divina".

"Estaba sobre el muchacho, y en una de esas subidas vi su cara y un caniche toy a su lado", continuó diciendo en referencia a sus extensiones de pelo: "No me preocupaba tanto eso como entender lo que él estaba viendo, la realidad de mi cabeza". "Era como un teletubbie", bromeó Lali ante las risas de Martínez y el resto de invitados.

"En el fragor, agarré el pelo y lo tiré en la oscuridad de la habitación. No termina acá el 'tierra trágame', esto sigue. A la mañana siguiente, cuando se va a la cocina, empecé a buscar el pelo desesperada. Metí la mano debajo de un mueble, lo agarré y lo metí rápido en el bolso", relató Lali, que cuando llegó a su casa, se dio cuenta que junto a la extensión de pelo se encontraban los calzoncillos del chico.

"Me la llevé sin querer y yo no tenía tanta confianza con el muchacho. Le mandé una foto de mi pelo y de su calzoncillo. Le dije que no era una bruja, que no me lo había llevado para hacerle una especie de hechizo", comentó Lali antes de afirmar que, a día de hoy, la ropa interior del hombre continúa en un cajón de su casa. "¿Y repetisteis?", le preguntó Dani a su invitada, que respondió de forma afirmativa: "Por suerte no le importó mi calvicie".