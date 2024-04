El programa Conecta Canarias, de la Televisión Canaria, está de nuevo en el punto de mira. Un desafortunado desliz del presentador del espacio, Ibán Padrón, en la tarde este viernes está dando mucho de qué hablar.

El tema que se estaba abordando en el momento en el que se produjo la supuesta metedura de pata se centraba en que cuatro de cada diez trabajadores canarios tendrán problemas de salud mental a causa de las condiciones laborales. En ese momento, el presentador presenta a Emma Colao, persona transgénero, conocida activista LGTBIQ+ en Canarias y presidenta del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. Padrón dio paso a la invitada en directo, pero al ver reflejada su cara en la videollamada en la gran pantalla del plató, pensó que era un hombre y que se habían confundido en la conexión.

“Muy buenas tardes”, saludó Colao. Acto seguido Padrón, con cara de desconcierto preguntó: “Parece ser que hablamos de otra persona, ¿verdad? ¿compañeros?

Enseguida Colao, ofendida por la situación aclaró: “No, no, hablamos de mí”, para subrayar que no se había producido ninguna equivocación.

A continuación, quitan a Colao del pantallón y a los segundos la vuelven a poner de nuevo. “Hemos tenido una equivocación con la videollamada y enseguida retomamos la llamada que teníamos prevista”.

"Me parece aberrante"

Cuando parecía que el debate iba a comenzar tras preguntarle a Colao por su apreciación sobre el tema del misma, la activista y presidenta del partido Reunir en Canarias, del que fue candidata en las pasadas elecciones a la Presidencia del Gobierno de Canarias, precisa que “lo que ha ocurrido es que aquí se han equivocado de género y, sinceramente, me parece tan aberrante lo que acaba de pasar que tengo que cortar la emisión”.

De forma inmediata, el presentador aclaró que “en el plató tenemos una señal y no la estaba viendo en el plató [dando a entender de que se había producido un fallo técnico]. Que quede bien claro. Yo sí le conozco, perfectamente. Sé con quién hablo y no ha habido ninguna confusión de ese tipo. Sí me gustaría aclararlo para que se quede usted totalmente tranquila en ese caso. ¿De acuerdo?”, insistió Padrón.

Colao no ha dudado en denunciar lo ocurrido en su cuenta de X (antes Twitter): "Lo que acaba de pasar en @RTVCes no ha sido un error técnico. Mínimamente podría reconocerse, por una cuestión de dignidad", ha escrito.

Censura "reprobable" a Pomares

El pasado 27 de febrero otra desagradable situación ocurrida en el programa Conecta Canarias se hizo viral tras censurar en directo al periodista Francisco Pomares en medio de un debate sobre el nuevo caso mascarillas en el que figura el empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.

Lo sucedido obligó a los presentadores del programa, Iván Padrón y Helena Sampedro, a presentar sus disculpas en directo al día siguiente por "un hecho reprobable del que, evidentemente, no estamos nada orgullosos”, en referencia a la censura al periodista Pomares.

"Es la dirección de Conecta Canarias la que decide tomar la decisión de ceñirnos al tema de debate en ese momento para seguir indagando en ese asunto en particular y tratar con el rigor que nos ha caracterizado durante los más de 90 programas que llevamos acompañándoles cada tarde", explicó Ibán Padrón. Su compañera añadió que reconocen que "la frase 'órdenes de dirección' puede llevar a equívocos y es lo que ha generado la controversia" y, por eso se disculpan:"La censura no forma parte de nuestro diccionario y nunca lo hará", subrayó Sampedro.

"Revocar al director del programa"

Horas antes, la productora del espacio, Etiqueta Azul, admitió la “gravedad” de lo ocurrido en la emisión del 27 de febrero. Explicó que "el programa decidió no tratar una noticia en su edición del martes porque se tuvo conocimiento de la misma cinco minutos antes de iniciar el directo" y, dada su importancia, estimó necesario "contrastar y ahondar en ella".

Etiqueta Azul informó entonces de que "dada la trascendencia e importancia de dicha situación, la productora ha tomado la decisión de revocar la figura del director del programa y continuar trabajando en aras de acercar un producto de calidad, de información contrastada y veraz a toda la ciudadanía de Canarias".