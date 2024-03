Un posible comunicado de la Casa Real Británica sobre la situación de Kate Middleton ha sido la última noticia que ha salido alrededor de la figura de la actual princesa de Gales. Esto lo ha desmentido la periodista de la BBC, Helen Wade.

La británica ha estado en directo en 'Vamos a ver' y ha sentenciado ese posible comunicado: "Me temo que esto del comunicado es un bulo, todo ha podido venir por un tweet de alguien". Esta supuesta mentira parece haber salido desde España, que es donde más revuelo ha causado.

"Varios medios españoles se han puesto en contacto conmigo para preguntarme y no es cierto, este comunicado no va a llegar porque no es cierto", detalló la periodista.

Vistos por sorpresa

La princesa fue vista estos días junto a su marido. El pasado fin de semana salieron a comprar a una tienda agrícola, sorprendiendo a los allí presentes. Este hecho lo ha corroborado la misma Helen: "Esto es verdad, ellos fueron a comprar cerca de donde viven ellos, fueron andando a comprar varios artículos, la gente los vio por sorpresa".

Una visita que insta al optimismo alrededor de la figura de Kate Middleton, a la que han rodeado numerosos rumores desde su última operación y la foto manipulada junto a sus hijos.

"Mejora el estado de salud de Kate Middleton"

La princesa de Gales no estaría tan mal como ha circulado por redes. Wade afirma que "el estado de salud no es tan alarmante, se recupera bien y estuvieron el fin de semana pasado en varias actividades haciendo sus deportes".

Una próxima aparición pública podría estar cerca de producirse: "No descartan que se una a la familia para ir a la misa del domingo de Pascua". Si no se diese este hecho, Helen imagina que "hará los actos públicos en la Semana Santa".