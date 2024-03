Carmen Borrego ha visitado el plató de 'De Viernes' antes de poner rumbo a Honduras. En el programa de Santi Acosta y Bea Archidona, la futura concursante confiesa cuál es su mayor miedo en 'Supervivientes'.

"Tengo miedo de que parar allí me haga vivir un duelo que aún no he vivido", comenta haciendo referencia al fallecimiento de su madre, María Teresa Campos.

"Allí miraré al cielo para hablar con ella porque yo sigo hablando con ella, me duermo hablándole y me despierto hablándole muchas mañanas. Tengo una vela puesta para ella y me da paz", ha añadido mientras contaba que llevará un colgante muy especial con las cenizas de su madre durante su estancia en los Cayos Cochinos.

"Si la tuviera delante le diría que ha sido una gran madre, una grandísima abuela y que la vida sin ella todavía es muy difícil", ha concluido antes de poner rumbo a Honduras para saltar desde el helicóptero el próximo jueves 7 de marzo.