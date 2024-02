La Unión Europea de Radiodifusión podría expulsar a Israel de la próxima edición del Festival de Eurovisión. La responsable del festival europeo no ha aceptado 'October Rain', la canción elegida por la delegación israelí alegando que tiene connoctaciones políticas en su letra, según apunta diversos medios de comunicación del país hebreo.

Para ser más exactos, tal y como cuentan varios portales israelí, el texto de este tema, escrito en inglés y en hebreo, hace alusión a los ataques terroristas que Hamas realizó en el sur de Israel el pasado 7 de octubre, de ahí su título, que traducido al español sería 'Lluvia de octubre'.

Por su parte, la televisión KAN, participante israelí en Eurovisión, ha admitido que "está en diálogo con la UER" sobre la canción, aunque no se muestra dispuesta a modificar su candidatura en el certamen europeo. "No hay intención de reemplazar la canción", asegura la cadena pública en su página web, dejando la puerta abierta a la no participación de Israel.

"La intención de la Unión Europea de Radiodifusión de descalificar la canción israelí para Eurovisión es escandalosa. La canción de Israel, que será interpretada por Eden Golan, es una canción conmovedora que expresa los sentimientos de la gente y del país en estos días, y no es político. Pido a la Unión Europea de Radiodifusión que continúe actuando de manera profesional y neutral y que no permita que la política influya en el arte", aseguró Miki Zohar, ministro israelí de Educación y Cultura, en unas declaraciones que la propia KAN.

El rechazo de la UER a la canción israelí se produce después de varios meses en los que ha defendido el carácter "apolítico" del festival musical. De hecho, en pleno guerra en la franja de Gaza, la asociación de televisión europeas ha defendido en todo momento la participación de Israel en Eurovisión 2024, asegurando que su caso era "drásticamente diferente" al de Rusia, que fue expulsada en el 2022, año en el que comenzó la invasión de Ucrania.

"Comprendemos las preocupaciones y las profundas convicciones sobre el actual conflicto en Oriente Medio, pero estamos comprometidos a asegurar que el Festival de Eurovisión siga siendo un evento apolítico, en el que compiten artistas y cadenas de difusión, no gobiernos", aseguró la UER en respuesta a una pregunta de la agencia EFE.