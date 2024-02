Si algo ha demostrado 'La isla de las tentaciones' edición tras edición es que no siempre todo lo que se ve es lo que parece. Y teniendo en cuenta que ya vamos por la séptima edición, los participantes podrían pensar un poco en ello.

La última en caer en el juego de las imágenes del reality de Telecinco ha sido la tinerfeña Ruth González. Así, en el último programa, emitido este miércoles, se pudo ver cómo la joven estalló tras un visionado de emergencia en el que la presentadora Sandra Barneda les enseñó a las chicas un vídeo bastante subido de tono.

Sin saber quién era el autor de las imágenes, las chicas sacaron sus propias conclusiones, lo que llevó a Ruth a querer abandonar el programa.

Imágenes de cama sin protagonistas

En las últimas ediciones del programa, las sirenas han sido parte fundamental. En esta ocasión, los participantes han marcado sus límites con los colores del semáforo y, según lo que suceda en la otra villa, salta la alarma de un color u otro.

El visionado de emergencia 'dinamita' todo en ‘Villa Montaña’ y colapsa a Ruth: "Yo me quiero ir" #LaIslaDeLasTentaciones5



https://t.co/eZM2xvWkgR — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) 31 de enero de 2024

A esto ya parece que los habitantes de ambas villas están acostumbrados. Pero lo que nunca había pasado hasta ahora es que las tres alarmas sonaran una detrás de otro. Algo extraño pasaba en la villa de las chicas y la entrada de Sandra Barneda en acción les sacó de dudas.

La presentadora, tableta en mano, llegó para mostrarles unas imágenes de última hora a las chicas, aunque con algo de trampa: había imágenes de sexo, pero sin protagonistas, ya que estaban cubiertos por una sábana y no se sabía qué pareja estaba en la cama.

La desconfianza de Ruth

Aunque tras ver la evolución del programa lo más probable es que las imágenes perteneciesen al novio de Marieta, lo cierto es que Ruth entró en un bucle de desconfianza hacia su novio Niko, dando por hecho que el protagonista era su pareja.

Ser vetada por los chicos para no ver imágenes de su novio fue la clave de esta desconfianza, aunque quizás, por qué no decirlo, también fue ayudada un poco por sus compañeras.

“Sabía que era yo la vetada porque soy la de la alarma roja. Porque si no, no tiene sentido, ¿para qué me congelan?”, explicó la joven.

A eso se añadió que su compañera María, quien participó como tentadora en la edición anterior, creyó reconocer las habitaciones, dando a entender que no era la del novio de Marieta, sino la de Niko.

"No puedo pertenecer a este grupo"

A partir de ahí, los llantos se apoderaron de la tinerfeña, quien no podía creer lo que estaba viendo.

“Lo siento muchísimo, pero yo me quiero ir a mi casa, yo no puedo pertenecer a este grupo", aseguraba la joven. Aunque, por el momento, parece que continúa en la villa y habrá que esperar a la próxima gala para saber cuál ha sido su decisión final.