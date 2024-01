En la edición actual de 'GH Dúo', los concursantes han quebrantado repetidamente las normas. En la noche de este martes, Ion Aramendi (46 años), el presentador, les ha notificado dos sanciones por transgredir las reglas en dos ocasiones recientes. En primer lugar, la suite ha sido cerrada nuevamente debido a la falta de cumplimiento de las normas relacionadas con la comida y la prohibición de robarla, una penalización que afecta a todos los participantes en los próximos días. Posteriormente, se impuso otra sanción que afectó directamente a Elena Rodríguez (50 años) y Asraf Beno (28 años).

Elena Rodríguez quebrantó las normas al consumir chocolate fuera del horario permitido, y su compañero de concurso, Asraf Beno, estaba al tanto de ello. La organización de 'GH Dúo' lo consideró cómplice de esta infracción, por lo que también recibió la misma penalización que su compañera. Esta sanción resultó especialmente dura para ellos, ya que les prohibieron comunicarse con personas externas al programa.

Durante la gala del martes, 'GH Dúo' ofreció a los concursantes la oportunidad de hablar con personas externas, pero no a todos por igual. Las parejas de participantes debieron decidir quién de ellos podría disfrutar de esa llamada.

Sin embargo, en el caso de Elena Rodríguez y Asraf Beno, no fue necesario llegar a un acuerdo, ya que la organización del programa les impuso la sanción de privarlos a ambos de este privilegio. Este hecho provocó un cambio en sus expresiones faciales, y Elena no pudo evitar romper en llanto.

Las reacciones de Elena y Asraf

Ambos, Elena Rodríguez y Asraf Beno, expresaron su profunda frustración ante la severa penalización. Desde el principio, la madre de Adara Molinero admitió con sinceridad: "Asumo toda la culpa". Lamentó sentirse mal por el hecho de que su acción haya afectado directamente a Asraf Beno: "Me duele mucho por él porque sé cómo es y no he querido perjudicarle en ningún momento. He entrado a divertirme, vivir esto y disfrutarlo. Para mí no tiene importancia y, de igual manera, si me lo hubieran hecho a mí, me hubiera reído. Me duele más por él, ponerle en esa tesitura y que ahora tenga que discutir con personas", expresó al referirse al esposo de Isa Pantoja.

Por su parte, Asraf Beno trató de tranquilizar a su compañera, instándola a no sentirse culpable, y asumió con resignación la imposibilidad de disfrutar de una llamada del exterior.

Después de observar las reacciones tanto de Elena Rodríguez como de Asraf Beno, Ion Aramendi les dirigió un mensaje intentando tranquilizar a la madre de Adara Molinero, aunque no dejó de recordarles que las normas no deben ser infringidas. "Esto es un juego con normas muy sencillas. Si no se cumplen, hay consecuencias, y esta es la realidad. La penalización es el resultado de intentar engañarnos, no es más que eso.

No hace falta tomarlo de forma exagerada. Está bien que se quieran cada vez más, y cada uno debe asumir su responsabilidad para que, la próxima vez, lo piensen mejor", concluyó el presentador para cerrar ese momento.

Sanción

Tan solo 48 horas han pasado desde que la suite fue reabierta después de la sanción impuesta por el programa debido al comportamiento indebido de los concursantes Lucía y Manuel, quienes robaron en ella. Ion Aramendi advirtió a los participantes de 'GH DÚO' sobre las graves consecuencias que enfrentarían si no devolvían todos los dulces. Parece que algunos no han cumplido con esta condición, especialmente Elena Rodríguez.

La madre de Adara Molinero fue captada en un video de Ion guardando chocolate, y sus compañeros fueron testigos de ello. Elena no atribuye la responsabilidad a su compañero de concurso, Asraf, y asume su culpa diciendo: "No fui capaz de devolver esas dos onzas. Pensé que no tenía importancia... Ion, aquí el azúcar es muy importante, pero ese pequeño demonio que tengo dentro me pudo", confesó Elena.

Este acontecimiento ha llevado a Ion Aramendi a anunciar que la suite quedará nuevamente clausurada para todos los concursantes. Sin embargo, el disgusto de Keroseno, quien compartía la suite con Ivana en ese momento, fue evidente. "Vienes a nuestra suite a hablar con nosotros y ahora, por dos onzas, nos cierran la suite", le señaló Keroseno a Elena en plena transmisión en vivo.

Elena pidió disculpas, pero Ivana no parecía dispuesta a aceptarlas, ya que la recuperación de la suite ya no era posible. Además, Keroseno advirtió que se preparara para cuando Elena tuviera la suite, puesto que él planeaba vengarse. "Estás muy graciosa. Ya me estás dejando de hacer gracia", apuntó Keroseno.