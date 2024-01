Desde que se supiera que iba a ser padre, Bertín Osborne ha sido el hombre más buscado por la prensa. El cantante ha mantenido, tras su separación de Fabiola Martínez, una relación con Gabriela Guillén y esta se ha convertido en la madre del enésimo hijo del intérprete.

Sin embargo, Osborne se convirtió en blanco de críticas tras conceder una entrevista en la que aseguraba que no tiene intención de ejercer de padre y que solo se limitará a "ayudar" si se confirma que el bebé es suyo.

En la mencionada publicación, Bertín recuerda todo lo que ocurrió al enterarse de que Gabriela estaba embarazada: "Yo tuve con ella una relación de poco tiempo y, un buen día, me dijo que estaba esperando un hijo. Yo le dije: ‘Mira, como tienes dos opciones, que sepas que yo estaré ayudando en cualquiera de las dos. Pero sí que, a mí, no me toca ahora ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre’. Ella dijo que ‘daba igual’, que lo iba a tener igualmente".

"Es su responsabilidad. Ella ha tomado una decisión que es absolutamente razonable y que yo aplaudo, y por la que no hay ningún problema por mi parte", aseguró Bertín.

Tras un silencio y varias cancelaciones de sus conciertos de por medio, el cantante ha reaparecido en redes sociales para pedir unas inesperadas disculpas que han sido analizadas al milímetro.

"No tengo recuerdo de haber estado tan mal"

En un vídeo que parecía que iba a manifestarse sobre su problemática con Gabriela Guillén, finalmente el cantante ha optado por hacer caso omiso a las polémicas y pedirle disculpas a sus fans por haber cancelados un concierto que tenía previsto en más de dos ocasiones.

"A todos lo que vais a estar conmigo en Alicante el domingo próximo, este día 4 de febrero. Primero quiero pediros disculpas porque creo que es la primera vez en la vida que cambio dos veces la fecha de un concierto. Pero tengo que deciros que me ha costado la misma vida" dice el intérprete en un vídeo que ha colgado en redes sociales.

"Creo que nunca, no tengo recuerdo de haber estado tan mal. Tanto para haber estado 7 u 8 días metido en la cama, que no podía levantarme del cansancio horroroso que tenemos. Este Covid que he tenido, que ha sido el segundo, ha sido infinitamente peor" sentenció.