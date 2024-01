La moda siempre ha estado muy presente en el mundo de las series. No solo por la importancia de los estilismos, casi protagonistas en títulos como 'Sexo en Nueva York', 'Emily en París' o 'Gossip Girl', por poner solo varios ejemplos, sino porque últimamente las plataformas están recuperando, a través de la ficción, los 'biopics' de grandes diseñadores. Pasó hace tres años con 'Halston', en Netflix, así como un tiempo más atrás con 'El asesinato de Gianni Versace', y ahora Disney+ hace lo propio con 'Cristóbal Balenciaga', donde rinde homenaje a uno de los modistos españoles más internacionales.

Los premiados cineastas Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga (autores de películas como 'La trinchera infinita', 'Loreak' y 'Handia') repasan los años en los que Balenciaga fraguó su imperio de la moda en París, después de haber triunfado vistiendo a la élite y la aristocracia española.

Con su mudanza a la capital francesa en 1937, el diseñador (interpretado por Alberto San Juan) deberá forjar su estilo en el sofisticado imperio de la moda en el que se ha convertido la ciudad, donde Chanel, Dior y Givenchy son el referente de la alta costura.

De Juliette Binoche a Glenn Close

Diseñadores que, curiosamente, serán protagonistas dentro de poco de otra serie de Apple TV+, 'The new look'. La ficción, que se estrenará el próximo 14 de febrero y está inspirada en hechos reales, pone el foco en Christian Dior (Ben Mendelsohn) y sus contemporáneos, mientras surfean los horrores de la Segunda Guerra Mundial en el París ocupado por los nazis e inventan la moda moderna.

Entre sus rivales están genios de la costura como Coco Chanel (Juliette Binoche), cuyo reinado como la diseñadora de moda más famosa del mundo peligra por culpa de las ideas innovadoras propuestas por Dior, Pierre Balmain (Thomas Poitevin) y el propio Cristóbal Balenciaga (Nuno Lopes).

El elenco de esta serie de 10 episodios creada por Todd A. Kessler es de lo más potente, y se completa con Glenn Close (dando vida a la periodista Carmel Snow); Maisie Williams (la aguerrida Arya de 'Juego de tronos', que aquí interpreta a Catherine Dior); John Malkovich (como Lucien Lelong); Emily Mortimer (como Elsa Lombardi), y Claes Bang (como Spatz).

La banda sonora presenta versiones de canciones populares de principios y mediados del siglo XX interpretadas por artistas como Bleachers, Florence Welch, Lana Del Rey, Matty Healy (The 1975), Beabadoobee, Nick Cave y Perfume Genius.

Daniel Brühl será 'Kaiser Karl'

Disney+ seguirá explorando el mundo de la moda después de 'Cristóbal Balenciaga', aunque en unas décadas posteriores, con 'Kaiser Karl', la serie francesa que narrará el ascenso de Karl Lagerfeld en la alta costura parisina de los años 70.

El actor catalanoalemán Daniel Brühl interpretará al kaiser de la moda, que después de conocer y enamorarse de Jacques de Bascher tendrá que competir con Yves Saint Laurent y Pierre Bergé, el director de la marca de moda más prestigiosa del mundo.

Prevista para estrenarse a lo largo de 2024, la serie ha sido creada y adaptada para televisión por Isaure Pisani-Ferry ('Atracadores: la serie', 'Vampiros'), Jennifer Have ('Infiel', 'Red Band Society') y Raphaëlle Bacqué, autora de la biografía de Lagerfeld.