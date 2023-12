La batalla de los concursos de baile entre Telecinco y TVE ha estallado por culpa de Josie. El estilista ha estado negociando en paralelo para concursar en 'Bailando con las estrellas' y en 'Baila como puedas', y tras tomar una decisión, la ha cambiado en el último momento generando caos y confusión en el seno de ambos espacios, tal y como adelanta Ricky García en exclusiva en YOTELE.

El colaborador de 'Fiesta' ha informado en el portal de televisión de El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, que el que fuera colaborador de 'Zapeando' se decantó en un principio por el talent show de la cadena pública y así se lo hizo saber a su productora, Zeppelin TV (Banijay Iberia).

Sin embargo, y aunque todavía a principios de esta semana contaban con él, Josie decidió que finalmente le convenía más irse a Telecinco y cambió de opinión. Y finalmente se incorporará al elenco de 'Bailando con las estrellas', que produce Bulldog TV.

Esta actitud de Josie ha generado un profundo malestar en la dirección de RTVE, que hace dos temporadas contó con él para concursar en 'Masterchef Celebrity', También en Banijay Iberia han quedado muy decepcionados con este juego a dos bandas.

Por su parte, en Atresmedia también se han sorprendido al tener conocimiento de estos movimientos, porque recientemente confiaron en él para presentar las 'pre uvas' de Neox con Valeria Ros, que se emitirán este sábado 30 de diciembre, para "premiar" su implicación, un año más, en la elección del vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas de Antena 3.

Hay que recordar que Josie no tenía un compromiso contractual con Atresmedia, por lo que no tenía obligación de notificar nada al respecto de sus otros trabajos fuera del grupo. Durante estos años, han sido las productoras de los programas en los que ha participado las que le han contratado, como el caso de Gestmusic con 'Tu cara me suena' o Globomedia con 'Zapeando', con la que dejó de colaborar hace meses.

Por lo tanto, Telecinco dará el pistoletazo de salida a los concursos de baile con el estreno de 'Bailando con las estrellas' el próximo sábado 13 de enero. TVE trabaja desde hace semanas en 'Baila como puedas', cuya producción tiene bastante avanzada, cuyo estreno está previsto para las primeras semanas del próximo mes de febrero de 2024.