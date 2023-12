Lola Índigo se pasó este miércoles por el plató de 'El Hormiguero' con motivo del lanzamiento de 'GRX', un nuevo EP que estará disponible a partir de la medianoche de hoy. "Todo este disco va de la nostalgia, de lo que significa criarse en Andalucía y concretamente en Granada", explicó en el programa de Antena 3 sobre su nuevo trabajo.

En la entrevista, Pablo Motos hizo referencia a unas declaraciones en las que Mimi aseguraba que, en el futuro, le gustaría volver a vivir en su pueblo. "Allí por lo visto tienes un amor platónico", dejó caer el presentador ante su invitada, que reaccionó con sorpresa y con una carcajada: "Guau... ¡Sí, claro!".

La artista explicó que se trata de "un amor platónico" de la infancia. "Él lo sabe, es mi mejor amigo. Es una persona que va a estar a mi lado toda la vida y le quiero mucho", admitió mientras Motos intentaba sonsacarle más información: "¿Nunca ha pasado el amor de platónico?".

"¡Pues claro que sí, Pablo! ¿Cómo no va a pasar?", exclamó ella ante las risas del público: "¿Tú te crees que si yo no hubiera sido tan cabezona estaría aquí ahora sentada contigo? Pues para todo soy igual".

Por otro lado, bromeó con el motivo por el que no le gustaría tener una pareja famosa: "Hay un tatuaje que lleva mi peluquero que dice: 'One diva per room'. Una diva en la habitación ya es suficiente".

Ya en tono más serio, reconoció que se ha sentido "agobiada" cuando ha tenido parejas artistas: "Me gusta mucho lo cotidiano, hablar de quién se ha quedado preñada en el pueblo, de quién se casa... No me gustaría llegar a casa y hablar de los premios nosequé".