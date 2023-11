Un jueves más Enralados ofreció a su audiencia risas y espectáculo. Un programa lleno de humor de y de `Finales inesperados'. Sobre todo para la Luna Zacharías que acabó 'en su salsa'. La colaboradora lanzaroteña sufrió el castigo al perder la prueba de esta sección del programa de la Televisión Canaria.

Zacharías sufrió en sus carnes el castigo final por haber perdido en las preguntas de 'Finales inesperados'. La lanzaroteña falló en la primera cuestión. Se cuestionaba qué cuál sería la opción elegida por un violinista. Este tocaba su instrumento y sonaba, en medio de su concierto, un móvil. Zacharías eligió la respuesta errónea, mientras sus compañeros, Carlos Ventura, Ana Trabadelo y José Ramallo acertaban.

En la segunda disyuntiva, todos los colaboradores dieron en el clavo y respondieron al unísono. Un hombre cruzaba una vía por un lugar que no debía y provocaba un pequeño desastre. Lo que permitió a la lanzaroteña 'soñar' con escaparse del triste destino de ser bañada "en una salsa que no es de caramelo", comentó entre risas Jorge Galván.

En la tercera y última apuesta de 'Finales inesperados', se mostró las imágenes de una cantante 'amateur' en su baño. Una joven que ponía toda su pasión en cantar. Mientras, alisaba su pelo con una plancha para el cabello. Galván expuso las tres opciones, y los colaboradores dudaban. Y Zacharías, eligió. "Luna está segura? ... Interrogó el presentador. Y la colaboradora se reafirmaba en la tercera opción la C.

C, de 'cagada'

Tras esto, el presentador, con su habitual ironía reveló, "Luna, es la C, de 'cagada'... así que perdiste". La joven lanzaroteña, con sorpresa decía. "No me lo puedo creer que respondiera eso, si a mí me ha pasado lo mismo". Confesando que ella en ocasiones cuando se alisaba el pelo, no solo cantaba. Además, por error, y en el ímpetu de la canción, había cogido la plancha por donde no era (la zona caliente) y se había quemado.

Su castigo... ser bañada en una salsa, cuya "receta la podemos encontrar en @munsooslowfood", indican las redes sociales del programa. Zacharías embutida bajo un impermeable poncho negro era introducida en la piscina. Con gran 'pesar' por parte de sus compañeros Ana Trabadelo y Jose Ramallo, que no dudaban en jalear y animar a que se llevara a cabo el castigo.

Zacharías sufrió en sus carnes el castigo final por haber perdido en las preguntas de 'Finales inesperados'

Más compasión halló en Carlos Ventura, conocedor de lo que iba a vivir Luna Zacharías, por haber sufrido en sus carnes un castigo similar en programas pasados. "Mientras esta pobre se despide de la gente. Aquí hay botones, que voy a cerrar para que sea lo menos doloroso posible". Mientras la 'sexi' secretaria Yurena ya tenía preparado el balde con el mejunje con el que iba a rociar a la colaboradora. Galván explicaba "es que el chubasquero de Luna es como más 'fashion' y abierto". Mientras no podía evitar reírse de lo que le esperaba a la lanzaroteña.

Luna Zacharías interrogaba ¿Pero, esto es impermeable? A lo que el presentador, entre risas comentó, "mira qué planito, te pareces a Doña Rogelia 2.0". Y sin más dilación, Luna acabó bañada en el brebaje. Y tras las carcajadas generales, Jorge Galván indicó, "esta puede ser la nueva receta de 'munsooslow'. Comentario que provocó el 'despiporre' de todo el plató.

Un programa que transcurrió, como es habitual, lleno de buen humor y 'pullitas' entre colaboradores y presentador. Jorge Galván presentó este espacio televisivo con su marcada ironía y comentarios con doble sentido, que arrancaban las risas de sus compañeros de mesa.