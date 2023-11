El plató de 'Fiesta' se convirtió el pasado fin de semana en el centro de todas las miradas cuando uno de los colaboradores anunciaba que una presentadora sería la protagonista de una ruptura que nadie se esperaba. Omar Suárez fue el encargado de desvelar la información que rodea a este inesperado acontecimiento y que ha dejado a todos boquiabiertos: Chenoa y su marido Miguel Encinas se separan.

El periodista comunicó que la relación entre Chenoa y Miguel Sánchez Encinas está más que rota tan solo un año después de contraer un matimonio que estuvo a punto de no celebrarse de tantos impedimentos que tuvo hasta llegar a altar.

Desde que se supiera que la pareja ha puesto fin a su relación, un sinfín de informaciones ha surgido en torno a los motivos de la separación de la ya ex pareja e incluso el ex de la cantante, David Bisbal, se ha pronunciado a respecto. "Evidentemente, yo siempre le deseo todo lo bueno a toda la gente, ¿vale?", comentaba el intérprete hace unos días.

Pero, ¿qué es lo que ha pasado realmente entre el urólogo y la nueva presentadora de Operación Triunfo para que hayan decidido poner fin a su amor un año después de haber contraído matrimonio?

Rompe su silencio

Suele ser muy poco habitual que la cantante hable de su intimidad con los medios pero, siempre que hay una noicia sobre ella, trata de confirmarla con una más que agardecida transparencia.

Ahora, la intérprete ha hablado con la periodista Beatriz Cortázar y ha sido la colaboradora de 'Espejo Público' la encrgada de dar los motivos de la separación del todavía matrimonio.

"Es una separación amistosa, en la que nos queremos y nos respetamos (...) Estamos hablando de una situación que no vamos a dar por cerrada. Me dice que los dos necesitan tiempo y tranquilidad para saber dónde iremos", comenzaba diciendo. "No hay terceras personas, ni por él ni por ella. Hay una situación bastante incómoda porque este ruido mediático le molesta a su marido, quiere que tuviera más tranquilidad, que no se encuentre cámaras cuándo va al hospital" sentencia la presentadora en boca de la cantante.