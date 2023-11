Desde que Shakira y Piqué anunciaran su ruptura hace algo más de un año, no ha habido mes en el que la cantante y el futbolista no ocuparan infinidad de titulares y portadas en el mundo.

Tanto la colombiana como el catalán libraron una batalla judicial que traspasó los juzgados a la opinión pública y no ha habido persona en la faz de la tierra que no haya opinado sobre la ruptura de la que parecía una sólida pareja.

Tras hacerse efectiva la separación de la pareja, la cantante lanzó un tema junto al compositor argentino Bizarrap en la que se despachó a gusto contra su pareja y Clara Chía, la nueva conquista de este. Y, como era de esperar, el futbolista también hizo lo propio a modo de venganza contra la superestrella musical.

Pero el que no había roto su silencio de una forma tan clara como la colombiana hasta la fecha era su ex pareja, Gerard Piqué, quien se ha despachado a gusto en una entrevista con Jordi Basté en ‘El món a RAC1’ donde ha hablado abiertamente de la ruptura con la de Barranquilla.

"Si yo le hubiese dado importancia a todo lo que se dijo, me habría tirado de un sexto"

Más claro que nunca, Piqué ha hablado de cómo vivió y gestionó su polémica ruptura con la cantante.

"Durante mi año 22, seguramente fue el año que pasaron más cosas, desde mi separación, mi retirada… Pasó de todo (...) Si yo le hubiese dado importancia a todo lo que se dijo de mí, yo ahora mismo vamos estaría encerrado en un piso o me habría tirado de un sexto”.

Pero, además, ha sembrado la duda de cómo se gestó la separación de la pareja. "La gente no sabe, se basan en información que la gran mayoría no es real. No es verdad lo que la gente lee. La gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado de verdad”.