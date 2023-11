'Masterchef Celebrity' se despidió anoche de un nuevo concursante y las cosas en las cocinas del reality culinario de RTVE se ponen cada vez más y más serias.

Hace una semana, por decisión de los jueces, Miguel Diosdado volvió a colgar su delantal apenas dos programas después de ser repescado para tener una nueva oportunidad en el concurso.

Sin embargo, esta semana la 'celebrity' que ha tenido que despedirse de los fogones y las pruebas de Masterchef era uno de los más querido spor el público, además de haberse postulado como una de las grandes apuestas de este año.

Y es que Jorge Cadaval, entre lágrimas, ha dicho adiós al programa después de una prueba final junto a Álvaro Muñoz Escassi.

Durante la pequeña entrevista que le hacen a los expulsados, Cadaval desveló cuánto ha ganado por su participación en reality culinario de RTVE.

Jugosa cantidad

Cadaval reveló parte de su sueldo después de confesar y pedir a la organización del programa a dónde querían que destinasen parte de la cantidad ganada.

"No he tenido la suerte de ganar ningún premio más. Hay una asociación que se llama Trianidad, le pido a la organización del programa que quiero donar 5.000 euros de todo lo que a mí me dan a ellos, porque hacen una labor maravillosa”