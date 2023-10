La cantante Ana Guerra, conocida por su participación en el programa de televisión 'Operación Triunfo', ha generado polémica en las redes sociales al desvela el peor momento que vivió en el concurso y por el que casi abandona su sueño.

La tinerfeña se encuentra inmersa en la promoción de su última canción y, en su periplo por diferentes medios, la cantante ha visitado Animales humanos, el pódcast de Ibai Vegan en el que habló de su carrera musical y, como no podía ser de otra forma, también habló de su paso por el concurso.

Pero lo que nadie se esperaba era que fuese a hablar tan sinceramente de su paso por el concurso y de cómo fue el movimiento que casi provoca su abandono del concurso.

"Fue muy duro y creo que fue una faltada"

Ana Guerra recuerda este momento como uno de los peores de su vida porque cree que la persona de jurado que pasó a valorarla no supo hacerlo de una forma empática y asertiva.

"Tuve a una persona en el jurado, que no voy a nombrar, la gente que lo ha visto sabe quién es, que me puso una nota bastante baja, un 6, y me dijo que no tenía capacidad vocal. Dio a entender que no tenía el nivel de mis compañeros" recordaba. "Tuvo muy poca empatía conmigo. Piensas que la opinión de uno es la opinión del resto, que ella estaba diciendo lo que todo el mundo pensaba. Entonces para mí fue muy duro y creo que fue una faltada por empatía humana. No porque no tuviera el derecho, si soy un 6 para ella, fenomenal, pero lo podría haber dicho con mucha más humanidad" sentencia.

Además, reveló lo que pensó en ese instante sobre su permanencia en el concurso. "Después de vivir eso y la marcha de Roi, dije 'que os den por el... No entro aquí'".