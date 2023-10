La crítica de Monegal: Princesa con fusil y bayoneta calada

Sobre la Jura de Bandera de la princesa Leonor en Zaragoza, la temperatura televisiva ha alcanzado máximos emocionales en los informativos de la mayoría de cadenas. Excepto en los ‘Teleberri’ de EuskalTelebista y los ‘Telenotícies’ de TV3. Ni una imagen. No han informado. No lo recrimino. Ni lo alabo. Me limito a constatarlo. Cabe discutir, eso sí, si esta decisión de cadena, considerando que este tema no es noticiable, ni reflexionable, es acertada.

Leonor jura bandera y se entrega al "cariño" de la tierra aragonesa Entre las cadenas con la temperatura más alta destaca el ‘Especial’ de TVE1. Poco antes de comenzar nos pusieron unas ‘imágenes inéditas cedidas por la Casa Real’ en las que vímos a Leonor sumergida en maniobras militares. "¡Rifle en mano con pintura de camuflaje, esquivando alambre de espino y entre barro y agua!" nos decían con sobrecogimiento y admiración a partes iguales. Y luego resaltaron las virtudes que va a aprender en la Academia Militar, de entre ellas ‘austeridad’ y ‘ejemplaridad’. ¡Ah! A día de hoy resultan particularmente interesantes. Contrastan con la ‘austeridad’ y ‘ejemplaridad’ de su abuelo Juan Carlos a lo largo de los años. Las palabras del general de brigada director de la Academia ("Deberéis guardar y hacer guardar la Constitución") recibieron atención especial en TVE. Quién sabe, quizá consideraron que tenían un plus de actualidad. En ‘Fiesta’ (T-5) programa de cotilleo de la tarde, el termómetro emocional subió aún más. Clamaban con entusiasmo "¡La monarquia da estabilidad a España!" y repararon en un dato: "¡El fusil que lleva la Princesa pesa siete kilos!" y quedaron mitad estremecidos, mitad fascinados. En otra espuma, la de ‘Más Vale Sábado’ (La Sexta) el fervor declinaba. Eran díscolos acerca de esta larga instrucción militar de la Princesa. Decían: "Hacer la mili no es modernidad. Lo que debería hacer es un Erasmus". ¡Ah! La Princesa ha salido en la tele armada con fusil y bayoneta calada, y esa misma mañana estallaba la guerra Israel-Gaza. Entre tanto, las bombas siguen cayendo en Ucrania, y se sigue matando en Armenia, Azarbaiján, Irán, Afganistán, Yemen, Etiopia.. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que vemos las guerras en la tele, y ya no sé si sentimos algo. Yo , cuando veo a Leonor armada con fusil y bayoneta calada, ni me subyuga ni me sube la temperatura corporal. Solo veo a una muchacha adolescente que el viento institucional maneja y que solo tiene 17 años.