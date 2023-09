Sonsoles Ónega ha ido ganando peso en las tardes de Antena 3 hasta el punto de convertirse en uno de los baluartes principales de las tardes de la televisión en España. Y es que 'Y ahora Sonsoles' amplió su duración a un total de dos horas, consiguió plantarle cara al ya extinto Sálvame y, ppor último, ha conseguido superar en audiencia al programa de Ana Rosa Quintana, un hecho impensable en relación con la figura de la presentadora.

La propia Sonsoles compartió en una entrevista su alegría por la acogida que ha tenido el espacio entre el público. "El balance en nuestro primer año es muy positivo. La audiencia ha recogido el programa con mucho cariño y eso se traduce en datos", dijo para el portal YOTELE.

Y, precisamente para hacer un nuevo balance de esta etapa que tanta felicidad le está dando a la presentadora de 'Y ahora Sonsoles', la comunicadora ha ido a divertirse a El Hormiguero para hacer una reflexión de todo lo que viene a corto y medio plazo pero también ha sorprendido a la millonaria audiencia de este programa quitándose su elemento más característico: su más que distintivo flequillo.

"Si me lo quito soy otra señora"

Cuando Pablo Motos le preguntó a Sonsoles Ónega por su más que caracterísitico flequillo, Sonsoles respondió con mucha transparencia sobre este aspecto físico que tanto le identifica.

"Es que si me lo quito soy otra señora. Me da miedo. Es mi seguridad (...) Si voy sin flequillo, pues yo no me siento segura. Entonces me da igual, que me reconozcan. Yo no podría ligar así", ha concluido.