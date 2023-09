Mariló Montero se ha convertido en una de las mejores apuestas de la nueva temporada de 'Espejo Público'. Deshinibida, natural, pletórica y muy conciencida con su etapa vital, la comunicadora y ex colaboradora de 'Todo es Mentira', ha sorprendido a toda la audiencia al confesar el último e íntimo retoque estético al que se ha sometido.

La periodista tiene cada vez menos pelos en la lengua y ha decidido compartir con los espectadores del programa de Susana Griso en qué consiste este tratamiento del que ha hablado sin pudor alguno. Además, ella misma ha confesado que habla de ello porque quiere romper tabúes en lo que a la sexualidad femenina respecta y considera que es importante hablar de las diferentes realidades que existen y de los recursos que las mujeres tienen a su alcance.

Pero, ¿en qué consiste el tratamiento estético al que se ha sometido Mariló Montero? ¿A qué parte del cuerpo le afecta?

Un rejuvenecimiento... vaginal

Mariló Montero ha confesado que se ha sometido a un rejuvenecimiento vaginal y que ya es la segunda vez que se realiza este tratamiento.

"Es fabuloso, indoloro, rápido, absolutamente eficaz y necesario en mujeres de cualquier edad para cuidar una parte del cuerpo que no es túnel oscuro, sino un camino hacia la luz", revela la periodista.

Sobre la importancia de este proceso, Mariló ha puntualizado que "esto es un avance con láser porque recoge todo y vuelve todo a su ser. Se tensan los cuerpos carnosos y los devuelve a su origen. Es la segunda vez que me lo hago y no me da miedo a hablar de una realidad que existe. Hay gente de mi entorno que me dijo que me iban a asociar a los genitales femeninos pero me da igual y no me da miedo porque es algo que ocurre a muchas mujeres", ha confesado.