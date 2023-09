La muerte de María Teresa Campos el pasado martes 5 de septiembre a los 82 años, supone un inevitable punto de inflexión en la vida de sus dos hijas. Tras el multitudinario funeral celebrado en Madrid, Carmen Borrego y Terelu Campos se han tomado unos días para desconectar antes de volver poco a poco a su vida cotidiana y retomar de nuevo su actividad profesional.

Sin embargo, como ya hiciera su hermana hace unos días, Terelu Campos es conocedora de que debe retomar cuanto antes su vida para, así, recuperar poco a poco la normalidad tras la muerte de su madre. De hecho, faltan pocas horas para que la hija mayor de la comunicadora madrileña se siente por primera vez en un plató tras el fallecimiento de la presentadora y lo hará en el programa 'La plaza de La 1' , donde concederá una entrevista y aterrizará en el programa como una de las colaboradoras estrella de Jordi González.

Pero, antes de volver al trabajo, la hermana de Carmen Borrego ha querido dedicarle una carta abierta a su hermana después de escucharla decir en 'Así es la vida' que "estar con Terelu es como estar con mi madre".

"Me sobrecogió escucharla decir que dependía emocionalmente de mí"

Muy sincera y conocedora de la realidad que atraviesa su familia, Terelu Campos ha reconocido que "mi hermana echa de menos esa llamada para contarle a nuestra madre cómo estaba o lo que le pasaba en un momento determinado. Es complicado saber que no se puede volver a hacer una llamada así, pero es que no la hemos podido hacer durante muchos meses".

Sobre las confesiones de Borrego, Terelu ha confesado que "me sobrecogió escuchar a mi hermana decir que depende emocionalmente de mí (...) Cuando la escuché decir que yo me he convertido en la madre que se nos ha ido, me rompí. No paraba de llorar. Las lágrimas no paraban de recorrr mis mejillas a toda velocidad", escribe.