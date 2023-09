Tras una semana y media de convivencia, la casa de 'GH VIP' ya se ha convertido en el escenario de fuertes enfrentamientos entre sus habitantes. Uno de los últimos ha estado protagonizado por Laura Bozzo y Jessica Bueno, que en la madrugada de este lunes se enzarzaron en una fuerte discusión que finalizó con un desafortunado comentario por parte de la peruana.

Según recoge Telecinco en su página web, todo comenzó después de que Susana asegurara que Jessica puede llegar a ser finalista. Sin embargo, Laura mostró una opinión radicalmente distinta: "A la gente no le gustan las que utilizan a terceras personas para avanzar". Al parecer, la presentadora considera que salió mal parada después de que la modelo hiciera las paces con Oriana.

La tensión entre ambas fue en aumento y Jessica le pidió a Laura que no le faltara al respeto: "Más educación que tú tengo, de aquí a Lima". Por alusiones, su archienemiga recurrió a la popularidad de la que goza en Latinoamérica. "Te aseguro que la fama que yo tengo no es la tuya", dejó caer mientras Jessica trataba zanjar la discusión: "Me importa una 'm' la fama".

LAMENTABLE. #GHVIP26S pic.twitter.com/FgygyOpYyY — Elegido (@Elegidx) 26 de septiembre de 2023

Fue entonces cuando Laura le dio un golpe bajo a su compañera: "Cada cosa que yo tengo en la vida la he tenido por mi trabajo, y no por meterme con hombres". "Eh, eso no lo digas. Lo de los hombres no me ha gustado", le reprochó Albert, dando pie a que ella rectificara al instante: "No lo he dicho por ella". "Sigue así, que así vas a llegar muy lejos", ironizó Jessica.

Lo egocéntrica que es que en vez de decir "no quería hacerle daño a Jessica" dice "he quedado como una mi3rda".



En fin.#GHVIP25S #GHVIP26S pic.twitter.com/qu1S0GDteD — 𝑺𝒊𝒕𝒂 ☽ (@s1t4_) 26 de septiembre de 2023

Más tarde, Laura aseguró que desconocía el pasado sentimental de Jessica Bueno, que tuvo un hijo con Kiko Rivera y dos con el futbolista Jota Peleteiro. "Si llego a saber eso jamás lo hubiera dicho, he quedado como una mierda", lamentó la presentadora ante algunos de sus compañeros: "Te juro que no tenía ni idea".