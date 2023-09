"Ella era una mujer muy comprometida con la sociedad, seguía mucho la política, la actualidad política y los debates en nuestro país y, bueno, no voy a decir que fue una amiga porque evidentemente no fuimos personas muy cercanas en ese aspecto pero sí que tuvimos una comunicación muy recurrente en donde, bueno, pues intercambiamos pareceres, ella siempre me daba mucho su opinión". Estas fueron las palabras con las que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se refirió a María Teresa Campos el pasado 5 de sepiembre, cuando falleció la querida presentadora.

Ahora, en las horas previas al segundo funeral de la malagueña en Madrid, Terelu Campos y Carmen Borrego se han reunido con Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa en un encuentro sorpresa que ha pillado desprevenida a la prensa ante la incógnita que supone el hecho de que no se hayan desvelado detalles del encuentro. Multitudinario homenaje a María Teresa Campos con sus hijas Terelu y Carmen Borrego como anfitrionas Sin embargo, pese a que no ha salido la información de forma oficial, ya se ha filtrado el motivo de esta recepción por parte de Sánchez a las hijas de Maria Teresa y tiene un sentido de lo más especial. Homenaje a Teresa Según ha publicado el diario ABC, el motivo de la visita de Terelu Campos y Carmen Borrego a Pedro Sánchez tiene que ver con un regalo que el presidente ha querido hacerle a las hjijas de la comunicadora. "Terelu y Carmen recibieron de manos de Pedro Sánchez aquella fotografía firmada por él mismo, para que la guardasen como recuerdo" dice el citado medio haciendo referencia a la primera foto que se sacaron María Teresa Campos y Pedro Sánchez el día en el que la malagueña le hizo una entrevista en su programa '¡Qué tiempo tan feliz!' antes de convertirse en presidente.