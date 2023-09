Isa Pantoja ha hecho explotar la bomba más inesperada del mes. La hija de Isabel Pantoja se encuentra inmersa en los preparativos de su inminente boda con Asraf Beno, de la cual será padrino el presentador Jorge Javier Vázquez, pero hay un hecho que ensombrecerá tan importante día para la joven: la ausencia de la tonadillera.

Si bien es cierto que todo apuntaba a que Isa Pantoja era la única persona que mantenía buena sintonía con la cantante, ahora todo ha dado un inesperado giro de guión al saber que madre e hija no tienen ningún tipo de relación.

Pero, ¿desde cuándo llevan separadas?¿Qué ha ocurrido para que las dos únicas personas que mantenían contacto del clan Pantoja ahora no tengan relación? La propia Isa Pantoja se ha visto obligada a aclararlo en 'Vamos a ver'.

"No fui al concierto porque ahora mismo no tenemos relación"

La joven empezaba explicándole a Joaquin Prat su usencia en el concierto de su madre en Sevilla y adelantaba que no había sido invitada. "No he tenido yo lo que necesitaba para poder ir al concierto de mi madre. Pienso que si no es lo que yo necesitaba, el ir por narices es exponerla a ella... no creo que sea lo mejor"

"No tiene sentido ir al concierto sin haber hablado con ella antes, sin haber tenido esa conversación no tiene sentir ir al concierto y sentarme allí porque sí. No fui al concierto porque ahora mismo no tenemos relación y no tiene sentido ir sin hablar con ella", ha declarado soltando la bomba de su inexistente relación con su madre.